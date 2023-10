Veludført tyveri koster maskinhandler over en halv million kroner: Udlover stor dusør

Emil Høgh mødte fredag morgen ind til en dyr og chokerende opdagelse.

Han er maskinhandler og driftsleder hos Nørager-virksomheden Thorup Maskinhandel, som hans far Lasse Høgh ejer.

En af de ansatte blev fredag morgen opmærksom på, at en af maskinhandlens traktorer var brudt op.

Efter at have tjekket samtlige traktorer og lastbiler kunne maskinhandlen konstatere, at tre traktorer havde fået afmonteret og stjålet skærme og autostyringsudstyr for over 400.000 kroner.

- Det er meget, meget dyrt, siger indehaver Lasse Høgh.

Han mistænker, at traktorerne ikke var tilfældigt udvalgt på natten.

Tværtimod.

Emil Høgh driver Thorup Maskinhandel. Foto: Martin Damgård

Det ligner bestillingsarbejde

Han er overbevist om, at tyveriet var bestillingsarbejde.

Han er bekendt med en kollega i Viborg-området, der samme nat har været udsat for et lignende tyveri.

Og tyvene har ifølge indehaveren vidst, hvad de kom efter, og hvordan de skulle bære sig ad.

For trods overvågning har de undgået alle kameraer, og der er brugt handsker for at skjule spor af DNA.

Derfor mener han, at tyvene har undersøgt maskinhandlens sortiment både fysisk og digitalt og ved selvsyn fundet overvågningens blinde vinkler.

Udstyret er stjålet fra traktorer af mærkerne New Holland og Case. De er sværere end andre mærker at afmontere udstyr fra, men det har ikke afholdt tyvene fra at slippe afsted med varerne.

- Tyvene har nok fået den geniale idé, at de bare kan klippe alle ledningerne over med en skævbider, siger Lasse Høgh.

På grund af de overskårne ledninger skal maskinhandlen have montører ud for at skifte hele ledningsnettet i traktorerne, der nu er defekte.

Derfor forventer indehaveren, at tyveriet kommer til at koste maskinhandlen over 500.000 kroner, når alle udgifterne er gjort op.

Håbet for at få udstyret tilbage er spinkelt.

Det afholder dog ikke indehaveren fra at udlove en klækkelig dusør.

Emil Høgh driver Thorup Maskinhandel. Fredag morgen mødte han ind til noget af et chok, da maskinhandlen var blevet bestjålet for over en halv million kroner. Foto: Martin Damgård

En klækkelig dusør

I et Facebook-opslag udlover Thorup Maskinhandel 25.000 kroner til den, der kommer med oplysninger, som kan opklare sagen.

Dusøren skal hjælpe på hukommelsen hos dem, der måske har set eller hørt noget. Men indehaveren er ikke sønderligt optimistisk for at få opklaret sagen.

- Jeg håber på det bedste, men jeg frygter det værste. Jeg tror, at de varer er blevet transporteret væk for lang tid siden, siger Lasse Høgh.

- Det var faktisk nemmere, hvis de havde stjålet en hel traktor i stedet. Så var der en større mulighed for at finde den og det stjålne udstyr.

Sagen, der har plantet en form for utryghed i indehaveren, er allerede anmeldt politiet og maskinhandlens forsikringsselskab.

- Vi plejer at have en god oplevelse med forsikringen. Vi har kun været udsat for tyveri en gang før, men det er lidt en anden skala, vi har med at gøre den her gang, siger Lasse Høgh.