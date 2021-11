V og K vipper Sebbelin af pinden i Rebild

REBILD:Konservative står som en klar vinder af kommunalvalget i Rebild. Det samme gør Venstre, selv om partiet går lidt tilbage.

De to partier kan til sammen mønstre flertallet på 13 og sætte navn på en ny borgmester.

Dermed er den radikale Leon Sebbelins dage som borgemester i Rebild Kommune formentlig talte.

Konservative med Lene Aalestrup som spidskandidat fik et kanonvalg og bliver byrådets næststørste. Partiet går frem med tre mandater.

Venstre går derimod tilbage med et mandat i forhold til 2017, men er altså stadig størst.

Valget blev en nedtur for både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Ingen af dem kommer i byrådet.

Heller ikke Tommy Degn, der for fire år siden fik et godt valg og trak to mandater til partiet.

Siden brød byrådsmedlem Kim Edberg med DF og gik til Nye Borgerlige, for hvem han stillede op ved dette valg. Nye Borgerlige blev større end DF, men var alligevel 10 stemmer fra at få et mandat.

