- Vi er bare nogle rare kaffedrenge

STØVRING:En del kender nok til den elendige stemning, der breder sig på arbejdspladsen, når kaffemaskine er brudt sammen.

Eller hvis der ikke er flere bønner at fylde på, og ansvaret for forsyningsvigtet skal placeres.

Hos et lille firma i Støvring ved de godt, hvad kaffen kan, og hvorfor bryggeren derude på virksomhederne død og pine bare skal fungere.

Mokkaffe blev grundlagt for godt et år siden og begyndte med nul kunder. Nu er der over 200 små og mellemstore virksomheder i porteføljen, og de er spredt fra Frederikshavn til grænsen.

Væksten har betydet, at Mokkaffe netop er flyttet fra Arden til Gammel Kirkevej i Støvring. Her har de tre indehavere, Carsten M. Jensen, Nicholas Ertmann og Niels Ole Ertmann indrettet sig til den lagerhal, som indtil fornyligt husede fitnesscentret Rebild Boxen.

Mokkaffe er netop flyttet fra Arden til lokalerne på Gammel Kirkevej 27 i Støvring. Foto: Martél Andersen

Både Carsten M. Jensen og Niels Ole Ertmann har mange års erfaring i branchen, inden de for halvandet år siden startede fra bunden med det nye firma.

Skældud

- Jeg har prøvet at blive ringet op om morgenen og få mange skældud af en kunde, fordi kaffemaskinen ikke fungerede. Det kan skabe voldsomme frustrationer, fortæller 42-årige Carsten M. Jensen.

Mokkaffe Mokkaffe sælger kaffeløsninger til virksomheder og institutioner.

Firmaet begyndte for halvandet år siden i Arden, men er netop flyttet i nye lokaler i industriområdet Gammel Kirkevej i Støvring.

Mokkaffe er stiftet og ejet af:

Niels Ole Ertmann, 55 år og fra Arden. Han har mange års erfaring i kaffebranchen.

Carsten Møller Jensen, 42 år og bor i Støvring. Han har mange års erfaring i kaffebranchen

Nicholas Ertmann, 24 år og bor i Aalborg. Han er uddannet barista.

Firmaet sælger eller udlejer kaffemaskiner og leverer kaffebønner og tilbehør.

Mokkaffe leverer også f.eks. toiletpapir og rengøringsartikler til virksomheder og har i alt 2500 varenumre på hylderne. VIS MERE

Men når den velduftende drik flyder, som den skal, skaber kaffe god stemning.

- Når vi henter en kop kaffe, giver det et afbræk i arbejdsdagen. Man kan lige trække vejret, siger 24-årige Nicholas Ertmann, som har taget en baristauddannelse for at forstå de ristede bønners hemmeligheder.

- Kaffe kan alt, supplerer Carsten Jensen og henviser til, at kaffen er med, både når man skal hygge sig og holde et vigtigt møde i virksomheden.

- Kaffe kan alt, mener Carsten M. Jensen. Foto: Martél Andersen

Altså er der ingen grund til at tage let på kaffens betydning.

Det gør de tre mænd bag Mokkaffe så heller ikke. De har kilet sig ind i et marked med langt større spillere, men har fået fodfæste med god gammeldags dørsælgerteknik. Hurtigt er kundebasen vokset, og de er sikre på, at Mokkaffes koncept er forklaringen.

Typisk lejer virksomheden en kaffebrygger af Mokkaffe, som herefter overtager ansvaret for, at de ansatte hver eneste dag kan få deres bønnedrik.

- Vi besøger kunderne hver femte uge og justerer maskinen, så den brygger optimalt. Desuden sikrer vi, at lageret af kaffe og andet ikke løber tør, forklarer de.

Nicholas Ertmann reparerer og justerer en af firmaets kaffebryggere. Foto: Martél Andersen

Hos flere kunder har Mokkaffe også fået ansvaret for at forsyne virksomheden med andre fornødenheder som toiletpapir, køkkenrulle og rengøringsmidler.

- Det handler om tid. Når vi overtager ansvaret, frigives tid i virksomheden, fordi man ikke behøver placere ansvaret på en medarbejder, forklarer Carsten M. Jensen.

Del af huset

De tre kaffefolk forsøger at blive en naturlig del af de virksomheder, som de cirka hver femte uge besøger.

- Vi er de rare kaffedrenge, der bliver en del af huset, smiler Carsten M. Jensen.

Kunderne kan vælge mellem flere forskellige typer kaffebønner, der giver forskellige smagsoplevelser. Foto: Martél Andersen

Med det nye domicil i Støvring har Mokkaffe fået meget mere plads til lageret af bønner, maskiner og alt det andet, som kommer med på tur i kaffebilerne.

Sporene efter den tidligere lejer, fitnesscentret Rebild Boxen, er ikke helt væk. I et hjørne ligger stadig gulvpladerne, og her skal de glade kaffedrenge have indrettet et lille motionshjørne, så de kan holde i form.