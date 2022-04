- Vi stod med chokolade for en halv million, og panikken bredte sig

STØVRING:Søskendeparret Mia og Michael Bisgaard stod overfor at skulle løfte en tung arv, da de for godt to år siden overtog forældrenes butik, Bisgaard Vinhandel i Støvring.

På 20 år havde forældrene etableret en solid forretning, og netop som børnene overtog ejerskab og ansvar, ramte coronakrisen med nedlukninger og usikkerhed.

- Det var lige før påske - en af butikkens vigtigste perioder. Vi havde indkøbt chokolade for en halv million, og vi anede ikke, om vi blev lukket ned, eller hvad der skete. Så bredte panikken sig, for det ville være en katastrofe at brænde inde med så stort et varelager, fortæller 48-årige Michael Bisgaard.

Men det gik godt. Vinhandlen blev aldrig lukket ned, fordi den sælger fødevarer, og coronakrisen øgede salget på flere felter. Mange virksomheder bestilte pakker med chokolade og delikatesser til deres medarbejdere, som kæmpede med arbejdet derhjemme.

Faktisk er vindhandlen kommet godt gennem både corona og de første to år med nye ejere.

- Det er gået over al forventning, siger 36-årige Mia Bisgaard.

Det vil sige med overskud på bundlinjen og overskud til at udvide. Allerede i efteråret 2020 åbnede Bisgaards en ny vinbutik i Viborg. Den drives hovedsageligt at Michael Bisgaards hustru, Ann.

Kaffe som hele bønner eller friskkværnet er en vigtig del af sortimentet, fortæller Mia Bisgaard. Foto: Torben Hansen

I øvrigt har forældrene, Evan og Eva, der begge er fyldt 72 år, stadig deres daglige gang i butikken, så Bisgaards Vinhandel er i høj grad et familieforetagende.

To direktører

Med ejerskiftet i 2020 blev butikken til et anpartsselskab, og Mia og Michael Bisgaard ejer hver en halvdel. De er også sidestillet som direktører. Søskenderelationen har ikke været et problem.

- Vi fandt hurtigt ud af at fordele opgaverne, hvor vores kompetencer ligger. Vi henter masser af råd hos vores forældre, og det er da rarest, at de er med på vores ideer. Men vi er blevet gode til at sige, at det er os, der bestemmer, smiler Michael Bisgaard.

Han kom ind i firmaet fra en stilling i direktionen hos Peter Larsen Kaffe i Viborg, mens Mia Bisgaard havde arbejdet i vinbutikken i fem år, da hun blev medejer.

Køber hos små vinbønder

Vinhandlen i Støvring sælger meget andet end vin. Gavepakker med alle mulige delikatesser inden for chokolade, kaffe, te, øl, spiritus og vin er er en af de vigtige varer. Mange kunder kommer for at købe en flødebolle til kaffen, en pose med hele kaffebønner eller en specialøl til fredag aften.

Michael Bisgaard rejser selv til f.eks. Frankrig og Italien og besøger små vinproducenter. Efter grundig smagning opkøber han partier, og derfor kan Bisgaard Vinhandel sælge flasker, som ikke findes i andre danske butikker. Foto: Torben Hansen

350 forskellige øl står på hylderne, og Bisgaards Vinhandel har i flere år modtaget anerkendelse og diplom fra foreningen Danske Ølentusiaster for det store udvalg.

Men vin ryger naturligvis også over disken, og Bisgaard har altid haft mange flasker, som ikke findes i kædevinforretninger. Bisgaard Vinhandel er uafhængig af kæderne og køber en del vine direkte hos små vinbønder i Frankrig, Italien, Tyskland og Spanien.

- Vi sparer udgiften til grossist, og derfor kan vi sælge god vin til en god pris, forsikrer Michael Bisgaard.