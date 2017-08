Viceskoleleder forlader Terndrup Skole

TERNDRUP: Viceskoleleder Kirsten Uldbjerg Bach, Terndrup Skole, har ønsket at overgå til anden stilling i Rebild Kommune.

Det oplyser Rebild Kommunes børn og ungechef Mads Rune Jørgensen og direktør Vibeke Lei Stoustrup tirsdag i et åbent brev til forældrene i Kilden, fusionen af skoler i Terndrup, Bælum og Blenstrup.

Fusionen træder i kraft tirsdag, hvor alle medarbejderne som planlagt er samlet til første arbejdsdag efter ferien, mens eleverne har første skoledag torsdag 10. august.

De to chefer fra Rebild Kommune forklarer, at Kirsten Uldbjerg Bach på denne måde har "ønsket at bidrage til at skabe ro om Terndrup Skole og den nye fusion ovenpå det seneste forløb. Vi vil med det samme indlede processen med ansættelse af en ny viceskoleleder til Terndrup. Kontraktholder Martin Finderup vil i morgen orientere jer om, hvordan ledelsesopgaven løses indtil."

I brevet til forældrene hedder det videre:

"I har måske i ferien læst om, at der i byrådet er opstået diskussion om, hvorvidt byrådets beslutning om at fusionere Terndrup Skole og Bakkehusene er den rette løsning. Status lige nu er, at beslutningen er gældende og ikke kan ændres for det kommende skoleår på grund af de regler, der gælder for ændringer angående skolestruktur. Beslutningen fastholdes dermed, og vi planlægger herefter til gavn for jeres børns læring og trivsel. Hvis der senere kommer ny byrådsbeslutning med virkning for skoleåret 2018/19, vil vi forholde os til det, når/hvis det bliver aktuelt."