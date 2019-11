Vikarpræsten bliver fastansat og tager den rapkæftede bugtalerdukke Signe med

TERNDRUP:Det begyndte som en slags praktisk omstændighed, da Thomas Bro Wormslev Jakobsen boede sammen med sognepræst Mette Tved i Skelund Præstegård, og Lyngby-Terndrup i nærheden manglede en vikar i præstestillingen.

Det var i september 2017, men i år blev stillingen slået op til fast besættelse, og vikaren søgte og fik det.

- Jeg er bare vokset ind i det og er blevet så glad for arbejdet, siger 57-årige Thomas Bro Wormslev Jakobsen, som på søndag indsættes officielt ved en festgudstjeneste i Terndrup Kirke.

Samme dag indvies den nye sognegård lige ved siden af kirken, og her er Thomas Bro Wormslev Jakobsen allerede flyttet ind på sit nye kontor.

Thomas Bro Wormslev Jakobsen glæder sig over de stærkt forbedrede rammer, som den nye sognegård byder på, ikke mindst for konfirmanderne. Foto: Henrik Bo

En behagelig afveksling fra skurvognen, hvor han har været nødt til at holde til i en længere periode.

Af samme grund går undervisningen af årets konfirmander først i gang 4. december.

- Det er så stort hold i år, at de slet ikke kunne være i skurvognen på én gang, fortæller præsten, som glæder sig til helt anderledes muligheder i den store moderne konfirmandstue i sognegården.

I det hele taget brænder han for arbejdet med børn og familier.

Det betyder blandt andet, at de lokale sognebørn får et helt nyt månedligt tilbud i det nye år, Den Gode Historie, hvor Thomas Bro Wormslev Jakobsen inviterer især 3-5-årige og deres familier til bibelhistorie lørdag formiddag efterfulgt af fællesspisning med en børnevenlig menu.

Fra sine tidligere embeder har han gode erfaringer med at følges med sin bugtalerdukke, Signe, til kravlegudstjenester.

- Ja, der kommer Signe stærkt på banen! Hun minder lidt om Andrea, bare lidt skrappere, Hun er en meget rapkæftet ung dame, smiler præsten.

Thomas Bro Wormslev Jakobsen med rapkæftede Signe. Privatfoto

Hvis han for eksempel fortæller om, at Jesus blev født i en stald, vil hun typisk udbryde Ad, den lugter! Det hotel har vist kun en stjerne!

- Så ligger folk flade af grin, og det er rigtig dejligt, synes jeg.

Ny fast sognepræst i Lyngby-Terndrup Thomas Bro Wormslev Jakobsen indsættes i embedet som sognepræst i Lyngby-Terndrup ved en festgudstjeneste 1. søndag i advent, altså 1. december kl. 10.30-11.30. Samme dag er der indvielse af den nye sognegård i Terndrup. Thomas Bro Wormslev Jakobsen har været konstitueret sognepræst i Lyngby-Terndrup siden september 2017, da det tidligere pastorat blev delt op på grund af samarbejdsvanskeligheder mellem menighedsrådene. Skibsted Sogn hører nu sammen med Bælum-Solbjerg. Thomas Bro Wormslev Jakobsen er 57 år, født og opvokset i København, hvor han også tog eksamen som teolog i 1993. Han blev ordineret i Budolfi Kirke i Aalborg Stift i 1994 og var sognepræst i Ræhr-Vigsø i Nordthy i seks år. Derefter var han sognepræst i 11,5 år i Vejgaard Kirke i Aalborg. I 2012-2015 forskede han i et tværfagligt ph.d.-projekt om verdenssyns betydning for religionsdialog - et samarbejde mellem Aalborg Stift og Aalborg Universitet. Han har siden været konstitueret præst flere steder: fra 2015 i Skelund, i 2016 i Gerding-Blenstrup og Skørping og i foråret 2017 i Hadsund. Han har siddet i landsbestyrelsen for Folkekirke og Religionsmøde som repræsentant for Aalborg Stift og er lokal udvalgsformand i stiftet. Thomas Bro Wormslev Jakobsen danner par med sognepræst Mette Tved, og de bor i hendes embedsbolig i Sønder Tranders. Det passer godt med, at Lyngby-Terndrup slet ikke har nogen præstegård. Finn Carpentier var konstitueret i præstestillingen i Skibsted-Lyngby-Terndrup fra 2015 til 2017, mens biskoppen undersøgte, hvordan man kunne løse problemerne. Det er i øvrigt Finn Carpentier, der indsætter Thomas Bro Wormslev Jakobsen i embedet søndag 1. december. VIS MERE

Med i bagagen har Thomas Bro Wormslev Jakobsen også en stor interesse for religionsdialog, som han ligefrem har forsket i.

Han har i flere år været Aalborg Stifts repræsentant på den store helsemesse i Aalborg med mange alternative behandlere. Det gav ham ideen til at undersøge, hvordan verdenssynet hos folkekirkepræster, frikirkepræster og alternative behandlere påvirker muligheden for, at dialogen med andre religioner lykkes.

Foto> Henrik Bo

- Lidt overraskende viste det sig, at folk med ret håndfaste dimensioner i deres tro faktisk var bedre til at snakke med folk fra andre religioner. Muligvis fordi de hviler mere i sig selv og er mindre nervøse på egne vegne, siger Thomas Bro Wormslev Jakobsen.

Hans ph.d.-afhandling konkluderede, at hverdagens metaforer er styrende for, hvor langt man kommer ind på hinanden, hvis man f.eks. taler om at vandre sammen - i stedet for at tale, som om man går i krig.

- Alt det er vanvittigt spændende! Jeg elsker det, men jeg elsker også at være præst!