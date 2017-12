Vinderprojekt for ny daginstitution fundet

STØVRING: Blandt tre inviterede byggefirmaer er HP Byg A/S i Aalborg af byrådet nu valgt til at opføre en ny integreret daginstitution i Støvring Ådale som totalentreprenør.

Samtidig med at vinderprojektet blev præsenteret for byrådet torsdag aften, blev anlægsbevillingen som planlagt frigivet.

De to andre inviterede byggefirmaer var Lund & Staun A/S i Svenstrup og TL Byg A/S i Aalborg.

Ifølge borgmester Leon Sebbelin holder vinderprojektet sig inden for den afsatte ramme på 15 mio. for den nye daginstitution i Støvring Ådale.

Selve opførelsen af den nye daginstitution på knap 900 bruttokvadratmeter indledes i begyndelsen af det nye år og skal efter planen stå klar til indflytning i januar 2019.

I udarbejdelsen af selve vinderprojektet har HP Byg A/S samarbejdet med det rådgivende firma Rambøll Arkitektur & Design i Aalborg.

Bæredygtigt byggeri

Der er tale om et bæredygtigt byggeri, der ifølge bygningskonstruktør og byggeøkonom i Rebild Kommune Jacob Kiib betyder, at der i projekteringen er taget hensyn til en lang række parametre, der skal opfyldes.

Det gælder både i miljømæssig, økonomisk og social forstand, der skal opfyldes både med hensyn til eksempelvis fysisk udnyttelse, anvendelse af byggematerialer, energiforbruget i bygningen og miljøhensyn, blandt andet CO2-udledning.

Den nye integrerede daginstitution skal bygges, fordi der er opstået mangel på pasningsmuligheder for de 0-5-årige i Støvring.

Institutionen skal efter planen rumme 60 børnehavebørn og 30 småbørn.

Daginstitutionen i Støvring Ådale er den første nogensinde i Rebild Kommune opført som et bæredygtigt byggeri.