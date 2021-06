VM-sølv til Gertrud Riis Madsen i MTB-O

Gertrud Riis Madsen fra Rold Skov Orienteringsklub vandt forleden sølv med junior-VM i MTB-O, som blev kørt i Finland.

Egentlig var Gertrud Riis Madsen startet som ungdomsløbet, men i 2019 fik hun en skade i hoften, som medførte et øjeblikkeligt stop med løb.

I stedet kastrede rundt sig over MTB-O. I stil med orienteringsløb skal der i MTB-O navigeres rundt til en række poster i skoven. Kortet er monteret i en kortplade på styret. I MTB-O må der kun cykles på eksisterende veje, stier og spor, men det gør det ikke nemmere, for tempoet er højt, stinettet tæt, og der skal konstant tages hurtige beslutninger, samtidig med at man skal kunne cykle på spor med varierende sværhedsgrad.

Her har Gertrud hurtigt vist sig at være god, og hun blev i sommeren 2020 udtaget til landsholdet, selvom hun stadig var ungdomsrytter (under 18 år). Samtidig blev hun udtaget til verdensmesterskaberne i juniorklassen 2020. Grundet Covid-19 blev mesterskaberne aflyst.

Gertrud gav dog ikke op og fortsatte målrettet træningen. Indsatsen sikrede hende så igen en plads til junior-VM i Finland 2021. Gertrud er i 2021 forsat ungdomsrytter (fylder snart 17 år) og hun er altså op mod tre år yngre end konkurrenterne.

Til VM var der ingen forventninger til Gertrud, da det var første mesterskab og i en hård klasse. Men på de fire individuelle konkurrencer, som køres til VM (fællesstart, sprint, mellemdistance og langdistance) lykkedes det Gertrud at sikre sig en 15., 13., og 6. plads på de første tre løb. Som om en 6. pladsen ikke var nok, så kørte Gertrud, trods småfejl i starten, ind til en imponerende sølvmedalje efter 78 minutters kørsel, kun 2.34 min efter den tjekkiske vinder.

Næste mål for Gertrud er DM i slutningen af juni, inden det helt store mål i oktober, hvor turen går til ungdoms-EM i Portugal. Denne gang i sin egen klasse, hvor hun som ældste årgang i klassen, og med et flot VM i bagagen, må regnes blandt favoritterne til medaljer på alle distancer.