Dramatisk alarm: Ild i mand

HAVERSLEV: Det lød voldsomt, da den første alarm om en brand i en ældrebolig på plejecenteret Haversdal i Haverslev indløb søndag ved middagstid.

– Alarmen lød på “ild i mand”, så der blev naturligvis rykket med fuld fart både hos beredskab og politi, konstaterer vagtchef hos Nordjyllands Politi, Bruno Brix.

Og der blev ligeledes rekvireret lægehelikopter i tilfælde af alvorlige forbrændinger hos manden. Den kom dog ikke i aktion.

Der var ild i tøjet hos en ældre herre i en ældrebolig på Dahlsensvej i Haverslev, men det var knap så dramatisk, som alarmen lød.

– Vi fik alarmen via det automatiske alarmsystem, som er installeret i ældreboligerne, oplyser indsatsleder René Nikolajsen, Nordjyllands Beredskab i Rebild Kommune.

Manden, der sidder i kørestol og var udstyret med et såkaldt rygetæppe, havde tabt en cigaret, så den havde ramt ham i venstre side af brystet, der hvor skjortelommen sidder, og så var der gået ild i hans tøj.

Stor ros til personale

René Nikolajsen roser personalet i ældreboligerne for en lynhurtig og snarrådig indsats.

– Allerede da vi er på vej mod Haverslev, fik vi at vide, at branden er slukket igen. En kvindelig plejer havde hurtigt fundet frem til manden. Hun greb et glas isvand, der stod på et bord og slyngede det på ilden i mandens tøj, så ilden gik hurtigt ud. Og så begyndt hun og det øvrige personale ellers en brandsårsbehandling som ambulancepersonale og læge så overtog, da de ankom. Men vi kørte selvfølgelig også derud rutinemæssigt og tjekkede, at alt var, som det skulle være efter branden, fortæller indsatslederen.

Manden, der havde fået brandsår i venstre side af brystet og venstre arm, blev kørt i ambulance til behandling for forbrændingerne på Aalborg Universitetshospital.

– Havde vi ikke haft det automtiske brandalarmeringssystem og havde personalet ikke reageret så hurtigt, så var det nok en anden historie, vi skulle have fortalt, siger René Nikolajsen.