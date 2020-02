Voldsom brand i industribygning - to-tre meter høje flammer og masser af røg

STØVRING:Der udbrød sent fredag aften brand i en industribygning hos virksomheden Seritronic, der producerer bl.a. folietastaturer, betjeningspaneler og andre mekatroniske løsninger.

Alarmen lød på 112 klokken 21.50.

- Meldingen gik på, at der var kraftig røg og observeret voldsom ildløs med to-tre meter høje flammer ind gennem vinduerne i en af Seritronics bygninger i Juelsparken i Støvring, fortæller indsatsleder Allan Frisk, Nordjyllands Beredskab i Rebild Kommune.

Der var tale om en produktions og lagerbygning, og ilden fik også fat i tagkonstruktionen.

- Det er den del af brandslukningen, vi har bakset mest med, fordi taget er af stålplader. Vi har måttet skære nogle huller i taget så vi kunne få slukket ilden og for at sikre os, at der ikke var mere ild i tagkonstruktionen, fortæller indsatslederen.

Han havde også et termisk kamera i aktion, så man kunne sikre sig, at der alle ildlommer i tagkonstruktionen var slukket.

14 mand var i sving for at få bekæmpet branden. Der var rekvireret to brandbiler fra Arden, to fra Støvring smat en liftvogn fra Hobro og en stigevogn fra Aalborg.

- Lift- og stigevogn brugte vi til at komme ind over taget i bygningen, så vi kunne bekæmpe ilden derfra, oplyser Allan Frisk.

Han forventede ved midnatstide, at brandfolkene var færdige med slukning og efterslukning ved 01-tiden natten til lørdag.

Der var ingen i bygningen, da branden opstod, og ingen kom til skade ved branden. Brandårsagen er ukendt.