Webbutik for værktøj vinder erhvervspris

STØVRING:For femte gang har Rebild Erhvervsudviklingsråd uddelt deres Vækst- og Udviklingspris 2020.

Det skete i forbindelse med årsmødet onsdag eftermiddag og aften med 116 deltagere og dermed fuldt hus.

Arrangementet foregik hos Mekoprint A/S i Støvring, der var sidste års vinder af hædersprisen.

Året vinder blev webbutikken Global Tools i Støvring, der har speciale i salg af forskellige former for kvalitetsværktøj. Indehaver Stefan Berg var dog forhindret i at deltage i årsmødet og prisoverrækkelsen, da han var på en vigtig forretningsrejse i Østrig.

I stedet var det to af firmaets ansatte, der fik hædersprisen overrakt af formand for Rebild Erhvervsudviklingsråd Marianne Westergaard.

Ifølge erhvervs- og turistchef Jane Bejlegaard Lindberg var det et enigt prisudvalg, der stod bag valget af årets vinder blandt de 16 indstillede kandidater.

Prisen anerkender enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, der har gjort en ekstraordinær indsats for erhvervsudviklingen i Rebild Kommune.

Formand for Rebild Erhvervsudviklingsråd Marianne Westergaard stod for at overrække hædersprisen.

Grunden til netop valget af Global Tools var ifølge formanden blandt andet, at stifter og ejer Stefan Berg er en lokal ildsjæl, der med sin måde at drive sin forretning på kan beskrives som indbegrebet af ”godt købmandsskab”.

Han driver ifølge Marianne Westergaards tale sin forretning med enestående og vaskeægte iværksætterånd med masser af innovation og fremdrift, og ser store muligheder ved at bruge online muligheder kombineret med solide købmandsværdier for at opnå en god kontakt til sin målgruppe og dermed kunder.

Løvinde på podiet til rådsmøde

På årsmødet fik de mange deltagere som indledning en rundvisning på virksomheden Mekoprint inden formandens årsberetning og en erhvervs- og turistmestatus ved erhvervs- og turistchef Jane Bejlegaard Lindberg.

Efter buffetanretning og indbyrdes networking gik direktør for Freeway koncernen i Viborg Mia Wagner, kendt som en af de fem deltagere i tv-programmet Løvens Hule, på talerstolen.

Direktør for Freeway koncernen i Viborg Mia Wagner, også kendt som ny deltager i tv-programmet Løvens Hule, holdt som gæstetaler ved årsmødet et meget spændene og inspirerende foredrag om sin rolle som direktør, men også meget indgående om sig selv som privatperson. Privatfoto

Her fortalte hun ifølge erhvervs- og turistchef Jane Bejlegaard Lindberg på en meget spændende og inspirerende måde om sin rolle som direktør, men også meget indgående om sig selv som privatperson.

Årsmødet hos Mekoprint blev afrundet med prisoverrækkelsen til Global Tools.