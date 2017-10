R-borgmester forstår Allerslev: Presset blev for stort

Borgmester i Rebild Kommune Leon Sebbelin (R) har stor forståelse for, at Anna Mee Allerslev har besluttet at trække stikket til politik.

- Presset på en person kan blive så stort, at det er den eneste rigtige løsning. Det har jeg stor respekt for, siger den nordjyske borgmester.

Det var sagen om lån af rådhussalen til en bryllupsreception, der udløste en storm mod Anna Mee Allerslev.

Helt ufortjent, lyder det fra borgmesteren i Rebild.

- Som jeg forstår det, så er der tale om et lån, som udspringer af en praksis, man har, og som andre politikere også har gjort brug af.

- Nu blev det så Anna Mee, der trak nitten og kom i vælten af grunde, jeg ikke kender.

- Nu må vi så se, om der er andre, der også føler trang til at betale, siger Leon Sebbelin.

Sagen om Anna Mee Allerslev ligner umiddelbart en skidt sag for partiet forud for kommunalvalget 21. november.

Men sådan ser Leon Sebbelin ikke på det.

- Kommunalvalg er karakteriseret ved at være lokale valg. Det kan borgerne godt skille ad.

- Der er så mange andre lokalpolitiske elementer, der afgør resultatet, siger han.

Han erkender dog, at der ligger et stort arbejde forude for partifællerne i København for at genvinde opbakning i hovedstaden.

Leon Sebbelin kan godt forestille sig, at Allerslev på et tidspunkt kan gøre comeback i politik.

- Hun er dygtig og meget ihærdig. Og så er hun ung, så jeg vil bestemt ikke afvise et comeback, hvis hun får lysten til det.

- Men det kan jo også være, at hun har fået nok af alt medietumulten og finder en anden plads, hvor hun kan gøre fyldest, siger han.

Rebild er den eneste af landets 98 kommuner, der er ledet af en radikal borgmester.

