Red Barnet beskriver ufattelige lidelse i Syrien

Det østlige Ghouta i Syriens hovedstad er under belejring af regeringsstyrker, der i døgndrift bombarderer området. Den civile befolkning lider, og det er svært at få nødhjælp ind.

Det fortæller generalsekretær i Red Barnet Danmark Jonas Keiding Lindholm, hvis partnerorganisationer kæmper for at levere et minimum af nødhjælp til de civile om området.

- Man kan ikke kalde det andet end en massakre dette her. Det har intet med krig at gøre. Det er en massakre på civilbefolkningen. Og den sker, mens verdenssamfundet kigger på med åbne øjne.

- Det er et uhyrligt barbari, som uskyldige civile bliver udsat for, siger Jonas Keiding Lindholm.

Ifølge de seneste informationer fra Læger Uden Grænser, der forsøger at give lægehjælp i bydelen, er mindst 500 mennesker dræbt i de fem dage til og med torsdag. 2400 er sårede.

Det tæller kun dem, der rent faktisk er nået frem til en klinik.

Samlet vurderes det, at der bor 350.000 mennesker i området. Bydelen er imod Syriens præsident Bashar al-Assad i den borgerkrig, der har hærget landet. Derfor angriber regeringsstyrker nu området.

Indbyggerne kan ikke komme ud, og er dermed fanget i området, der beskrives som en "dødsboks".

- Det er en taktik, som vi kender fra middelalderens belejringer og belejringen af Leningrad under Anden Verdenskrig. Det er den mest brutale form for krigsførelse, man kan forestille sig.

- Børnene i området er udsultede, og hver time dør der et barn. Hvis ikke de dør af bomberne, så dør de af skader, der ikke bliver behandlet, fordi vi ikke kan komme ind med mad og medicin, siger Jonas Keiding Lindholm.

FN's Sikkerhedsråd har ikke kunnet nå til enighed om en resolution, der kan stoppe lidelserne i Ghouta. Lørdag mødes sikkerhedsrådet igen.

- Sikkerhedsrådet er paralyseret. Der er nationale og militære interesser på spil, som bliver sat over civilbefolkningens.

- Det er der én gruppe, der betaler for nu. Vores medmennesker i Ghouta, siger Jonas Keiding Lindholm.

/ritzau/