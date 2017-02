NORDJYLLAND: NORDJYSKE Medier forholder sig aktivt til den debat, der foregår på nordjyske.dk og på Facebook-siden NORDJYSKE, og fjerner kommentarer, der er i strid med lovgivningen eller opleves upassende af den medarbejder, som følger debatten.

Læs også: Hver syvende er hadefuld

En af dem er redaktør for sociale medier, Linse Daugaard, der genkender Institut for Menneskerettigheders billede af, at debatten let bliver hadefuld.

- Vi har svært ved at udtrykke uenighed uden at blive personlige, og meget vil være vundet, hvis vi kunne diskutere uden at nedgøre hinanden, siger han på kommentatorernes vegne.

Linse Daugaard genkender også billedet af, at det overvejende er mænd, der udtrykker sig hadefuldt - mænd med danske navne - og at det især er flygtninge og indvandrer-problematikker, der får folk til at gå over stregen.

Derimod er det ikke hans oplevelse, at det er hvert syvende indlæg, der er hadefuld.

SoMe-redaktøren siger, at han ikke har statistik at henvise til, men han vurderer, at NORDJYSKE fjerner omkring 100 af op imod 4000 kommentarer på ugentlig basis. Han fortæller, at der er forskel på debatten på hjemmesiden og på Facebook-siden. Hvad angår hjemmesiden er der forsvundet en del af den såkaldte trafik, da NORDJYSKE indførte, at man skulle kommentere under navn, og at kommentatorer skulle gennem en godkendelsesprocedure, inden de blev sluppet fri. Samtidig steg kommentarlysten på Facebook-siden.

- Men jeg kan ikke sige, om det bare skyldes, at Facebook er blevet meget populær, siger Linse Daugaard, der i øvrigt peger på, at det i NORDJYSKE-regi ikke er muligt at kommentere på artikler om ulykker, sex-sager og personfølsomme emner for på den måde at undgå de kommentarspor, der erfaringsmæssigt kalder de værste kommentarer frem.

Alligevel er det ofte nødvendigt, siger Linse Daugaard, at moderere kommentarsporene.

- Ellers vil det løbe løbsk, vurderer SoMe-redaktøren, der i øvrigt kun modtager få henvendelser fra læserne, der beder om at få dæmpet debatten.