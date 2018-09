Redaktør om Trump-kritik: Der er kaos i Det Hvide Hus

Det er opsigtsvækkende, at topfolk i Donald Trumps administration aktivt modarbejder præsidenten, og det tegner et billede af kaos i Det Hvide Hus.

Det vurderer Anders Agner, redaktør på kongressen.com, efter at en anonym embedsmand i en kronik i New York Times onsdag fremkommer med hård kritik af præsidenten.

- Det er usædvanligt, at medarbejdere tæt på præsidenten aktivt modarbejder deres chefs dagsorden ud fra den præmis, at han ikke er kapabel til at udføre det arbejde, som amerikanerne har valgt ham til, siger han.

I kronikken fremgår det blandt andet, at flere medarbejdere i toppen af Donald Trumps administration er foruroligede over præsidentens utilregnelige og amoralske adfærd.

Kritikken fra den anonyme embedsmand underbygger flere påstande, som også kommer frem i en ny bog om Trump, der er skrevet af Washington Post-journalisten Bob Woodward.

- Den tegner også et billede af kaos i Det Hvide Hus, og det er helt klart ikke noget, Donald Trump bryder sig om.

- Lækagerne bliver ved med at fosse ud af Det Hvide Hus, og det har været et problem for Trump, siden han blev indsat som præsident. Han har gjort meget for at stoppe det, men det er ikke sket, siger Anders Agner.

Han vurderer, at Trump på bagkant af den seneste kritik vil arbejde endnu mere på egen hånd.

- Donald Trump vil begynde at lytte til endnu færre mennesker, end han gør i forvejen, fordi han er i tvivl om, hvorvidt de mennesker han har omkring sig, rent faktisk vil hjælpe ham.

- Den følelse har han haft, siden han blev indsat som præsident, og den vil formentlig være forstærket nu, siger Anders Agner.

Donald Trump sagde onsdag foran rullende kameraer, at han ikke har meget til overs for hverken kritikken eller New York Times.

- En anonym kronik er lig med en fejlagtig kronik, lød det fra præsidenten.

/ritzau/