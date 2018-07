Redaktør: Republikansk kritik begrænser Trumps råderum

Kritikken er haglet ned over USA's republikanske præsident, Donald Trump, efter mandagens topmøde med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Trump udtrykte efter mødet uvished om, hvorvidt Rusland blandede sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016, og det har fået politikere fra Demokraterne og fra Trumps eget parti til at rette kritik mod den amerikanske præsident.

Den interne kritik kan få konsekvenser for Trump, mener Philip Christian Ulrich, som er udenrigsredaktør på netmediet kongressen.com.

- Han kommer hjem og skal virkelig kæmpe nogle kampe nu, siger Philip Christian Ulrich.

- At han har sagt, at han tror mere på Ruslands præsident end efterretningstjenesten, gør, at hans politiske manøvrerum i forhold til Rusland er langt mindre nu end før topmødet. Og det var ikke særlig stort i forvejen.

Blandt kritikerne er den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, der til nyhedsbureauet Reuters har sagt, at der ikke er tvivl om, at Moskva blandede sig i valget.

Også den republikanske leder for Senatets komité for udenlandske relationer, Bob Corker, har kritiseret Trump, mens den republikanske senator Jeff Flake har kaldt præsidentens optræden ved mandagens pressemøde for "skammelig".

- Han har stærkt begrænset sit råderum, for alle vil være overopmærksomme på, hvad præsident Trump gør i forhold til Rusland, og om han er for eftergivende eller noget i den retning, siger Philip Christian Ulrich.

