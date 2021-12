Redaktør: Statsminister har al interesse i at tale i minksag

KØBENHAVN:Minkkommissionens har torsdag sit mest højtprofilerede vidne til afhøring: statsminister Mette Frederiksen (S).

Og selv om hun ikke har pligt til at udtale sig i kommissionen, der ser nærmere på forløbet op til, under og efter beslutningen om at aflive alle danske mink, vil det være højst usandsynligt, at hun nægter at sige noget.

Det vurderer Casper Dall, der er politisk redaktør ved Avisen Danmark.

- Så vil det komme til at overskygge alt det næste lange stykke tid, så det forestiller jeg mig simpelthen ikke.

- Mette Frederiksen har al interesse i at få sat sig i stolen, få svaret på spørgsmål og så simpelthen komme igennem dagen, så hun kan komme ud på den anden side, siger han.

Ifølge den politiske redaktør har statsministeren interesse i, at afhøringerne stopper, da sagen skader hendes og regeringens troværdighed.

Casper Dall mener, at der er en "em af mistænkeliggørelse" over sletningen af sms'er blandt topfolk i Statsministeriet samt over beslutningen om at slå alle mink ned.

Statsministeren og de øverste folk i hendes departement havde slået automatisk sletning af sms'er til af sikkerhedshensyn, lyder forklaringen.

Det har ikke været muligt for politiet at genskabe deres kommunikation fra perioden.

Minkkommissionen har afsat hele torsdag til at høre Mette Frederiksens forklaring. Og skal man tro Casper Dall, har kommissionen formentlig ikke helt nyt materiale at hive frem under afhøringen.

- Jeg forventer ikke, at vi kommer til at se nogle nye afgørende bomber eller nogen rygende pistol i morgen.

Så ville det være kommet frem under nogle af de tidligere krydsforhør eller vidneforklaringer, mener han.

Hvis hendes hukommelse fra perioden svigter, hvilket eksempelvis har været tilfældet for tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S), vil det skade statsministerens billede i befolkningen, vurderer han.

- Det vil betyde, at Mette Frederiksen kommer til at se rigtig uheldig ud i offentligheden, og oppositionen vil komme til at køre rundt i den her sag.

- Det har hun absolut ingen interesse i, siger Casper Dall.

Selv er han interesseret i at høre, hvordan Mette Frederiksen husker mødet i det magtfulde koordinationsudvalg 3. november, hvor beslutningen om aflivning blev truffet, og om hun læste bilaget om den manglende lovhjemmel.

Afhøringen finder sted i et lokale i Retten på Frederiksberg, hvor Minkkommissionen har lånt lokaler. Den begynder efter planen klokken 09.

/ritzau/