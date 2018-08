Redningsaktion: Helikopter leder efter forsvundet surfer

KLITMØLLER: Helikopter og redningsbåde leder lørdag eftermiddag efter en surfer, som formodes i knibe i havet en halv kilometer ud for Klitmøller.

Kort før kl. 16 havde et vidne på stranden set et surfboard flyde rundt ude i vandet, og samtidig blev en person set i vandet ikke langt derfra.

Vidnet ringede 112, hvorefter Forsvarets redningshelikopter blev sendt til området for at lede efter personen i vandet.

Eftersøgningen foregår ud for Klitmøller og nordpå.

Også to redningsbåde er sendt til området for at deltage i eftersøgningen, oplyser vagtchef Carsten Henriksen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Hvis den pågældende selv er kommet i land, eller andre har oplysninger om vedkommende, skal man ringe til os på tlf. 114, siger politiets vagtchef,