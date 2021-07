Redningsaktion i Klitmøller efter paddlesurfer

KLITMØLLER:Redningsmandskabet i Vorupør er rykket på havet.

De er blevet kaldt til Klitmøller for at lede efter en paddlesurfer, der er drevet til søs.

Det skriver TV Midtvest.

De har talt med stationsleder Benny Bak.

Ifølge TV Midtvests reporter på stedet er der sat yderligere et redningsfartøj i vandet og en helikopter i luften for at hjælpe med eftersøgningen.

Politiet er på vej til området for at koordinere indsatsen fra land.