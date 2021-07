Redningsaktion i Klitmøller: Paddelsurfer var ikke interesseret i at blive reddet

KLITMØLLER:Redningsmandskabet fra Vorupør og Hanstholm var torsdag aften på en redningsaktion udfor Klitmøller.

Meldingen var, at en paddlesurfer var kommet for langt ud og var fra land havde man observeret at vedkommende var faldet i vandet.

Det oplyser vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter, Klaus Thing Rasmussen.

Alarmopkaldet kom klokken 17.31 og udover redningsbåde fra Vorupør og Hanstholm blev Forsvarets redningshelikopter også sendt til stedet.

Det viste sig, at aktionen hurtigt kunne afblæses.

- Det var en paddlesurfer, der var ud og så lidt motion, og han havde bestemt ingen interesse i at blive "reddet", siger Klaus Thing Rasmussen.

- Det er lidt vanskeligt med disse paddlesurfere, da nogle er rigtigt gode og kan komme langt ud og falde i vandet, uden de har brug for hjælp. Andre har brug for hjælp, hvis de bare falder i vandet eller kommer lidt langt ud. Vi oplever ofte, at vi kommer ud til paddlesurfere, der ikke har behov for hjælp, selvom nogle på land synes det ser bekymrende ud, siger Klaus Thing Rasmussen.

- Men vi er på vej hjem igen og det er paddlesurferen formentlig også, så alt er endt godt, siger han.