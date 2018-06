Redningsaktion: Mand sov i en lille båd, der gyngede

HADSUND: Redningshelikopteren gik i luften, en redningsbåd tog kurs mod Hadsund og politiet rykkede ud, da en borger søndag klokken 08.50 slog alarm efter at have set en lille båd gynge på vandet ud for Hadsund.

- Man kunne ikke se fra land, om der var personer om bord, fortæller vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.

Men det viste sig, at der var en person ombord.

22-årig lå og sov

For da redningsbåden som den første kom frem til båden, var der en mand ombord på den.

- Man fandt en 22-årig mand fra lokalområdet, som lå og sov, oplyser vagtchefen.

Manden vågnede i forbindelse med redningsaktionen, som nok har givet flere bølger end dem, der lullede ham i søvn.