Redningsaktion ved Hanstholm

HANSTHOLM: Klokken 13.41 mandag indgik der en alarm hos Nordjyllands Beredskab station Hanstholm, som lynhurtigt fik sat deres hurtigsejlende redningsbåd i vandet og yderligere valgte at supplere med deres Unimog, da de havde fået at vide, at en kitesurfer var kommet i vanskeligheder øst for Hanstholm. Det viste sig dog heldigvis at være uden grund, da kitesurferen var kommet sikkert i land ved egen hjælp.

- Det var hans kone, der havde mistet ham af syne, men han var altså kommet sikkert i land lidt længere oppe ad kysten, forklarede Piter Fopma, der er bådfører, efterfølgende.

Han oplyser, at kitesurferen, som kommer fra Tyskland, både havde bræt og kite med ind på stranden, og derfor kunne Piter Fopma afmelde både ambulance og helikopter.

Kitesurferen var kommet i land ved Kællingedal et par kilometer øst for Hanstholm.