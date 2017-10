Regeringen: 12-årige skal kunne få samfundstjeneste

KØBENHAVN: Hvis børn og unge helt ned til 12 år begår kriminalitet, skal de hurtigt kunne mærke en konsekvens af deres handlinger med en form for samfundstjeneste, og så skal de kunne sendes på såkaldte forbedringsforløb i op til fire år.

Det foreslår regeringen som del af et udspil om bekæmpelse af kriminalitet blandt børn og unge, der præsenteres fredag. Det skriver Berlingske.

De kriminelle børn og unge under 15 år skal kunne sættes for en dommer i et nyt ungdomskriminalitetsnævn, der skal findes i hver enkelt politikreds. De nye nævn skal kunne iværksætte en umiddelbar konsekvens af børnenes handlinger.

Det fremgår ifølge Berlingske af regeringens udspil.

Konsekvensen besluttes lokalt i nævnet, men det kan for eksempel være at skulle vaske brandbiler eller gøre rent i en lokal boligforening.

Samtidig kan det lokale nævn sende den unge kriminelle på et såkaldt forbedringsforløb i op til to år. Det kan indeholde en uddannelsesplan, krav om at gøre folkeskolen færdig eller misbrugsbehandling.

For 12-14-årige kan forløbet i særlige tilfælde kunne vare helt op til fire år.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) fremlægger regeringens udspil fredag klokken 09.00.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nævnte idéen om de lokale ungdomskriminalitetsnævn allerede i forbindelse med Folketingets åbning.

- Vi skal have børn og unge væk fra kriminalitet og ind i et ordentligt liv. Regeringen vil stille de helt unge kriminelle til ansvar for deres handlinger. Der skal være en konsekvens. Men børn er børn. Og vi vil ikke sætte børn i fængsel, sagde Løkke.

- Vi vil foreslå at oprette nye ungdomskriminalitetsnævn med en dommer i spidsen, der skal behandle sager med børn og unge ned til 12 år, som er på vej ud i hård kriminalitet.

Det vil både give en hurtigere reaktion over for de helt unge. Og en tværgående social indsats.

