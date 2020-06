Regeringen åbner for flere tilskuere resten af sæsonen

KØBENHAVN:Regeringen sænker afstandskravet mellem tilskuere til én meter. Dermed kan flere tilskuere komme til fodboldkampe, bekræfter kulturordfører Kasper Sand Kjær (S).

Socialdemokratiets kulturordfører fortæller, at der er opnået enighed om en aftale for resten af indeværende sæson.

- Helt konkret har vi aftalt, at der fra næste spillerunde kan komme flere tilskuere på stadion. Det er jo godt for alle, siger Kasper Sand Kjær.

Kulturministeriet vil endnu ikke bekræfte, at der er en aftale på plads. Det samme siger Venstres kulturordfører, Britt Bager. Men ifølge Kasper Sand Kjær er der opnået enighed om de lempede afstandskrav. Restriktionerne er kommet grundet coronakrisen.

- Det bliver selvfølgelig stadigvæk med restriktioner, men med noget lempeligere restriktioner end det, der har været hidtil, forklarer kulturordføreren.

- Fremover bliver det sådan, at der kan sidde 500 tilskuere i hver sektion, som stadion skal inddeles i, og der skal være en meters afstand imellem folk i stedet for de to meter, som gælder i dag.

- Sektionerne skal være klart adskilt. Det kan de gøre med for eksempel plexiglas i stedet for som til forsøgskampene, hvor der skulle være tre meter mellem sektionerne, som tog ret meget af kapaciteten.

FC København har blandt andet tidligere meldt ud, at man vil kunne inddele Parken i 21 sektioner, og dermed kan klubben lukke 10.500 fans ind til hjemmekampene i resten af sæsonen.

Brøndby oplyser til TV2 Sporten, at man forventer at kunne lukke 7000-8000 tilskuere ind til kampene under de nye restriktioner.

Kapaciteten vil variere fra stadion til stadion, men generelt vil flere folk kunne komme til fodbold i resten af denne sæson. Derfor er det også vigtigt, at en anden restriktion overholdes.

- Der skal ske en registrering af tilskuerne, så man kan lave effektiv opsporing, hvis nu der skulle være en, som var smittet, siger Kasper Sand Kjær, som tilføjer, at ændringen gælder i resten af indeværende superligasæson.

Familiemedlemmer og personer, som bor sammen, må gerne sidde ved siden af hinanden.

