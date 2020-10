Regeringen fastholder tilskuerloft på 500 personer til nytår

KØBENHAVN:I forbindelse med en række nye coronarestriktioner holder regeringen frem til 2. januar fast i, at der til arrangementer inden for elitesport maksimalt må være 500 personer til stede.

Det meddeler regeringen i forbindelse med et pressemøde fredag.

Den såkaldte superligaordning, der tillod mere end 500 tilskuere til fodbold-, håndbold- og andre sportsbegivenheder, var i forvejen suspenderet frem til udgangen af oktober. Den er altså nu forlænget til at gælde resten af året.

Som følge deraf har Dansk Håndbold Forbund (DHF) fredag aften lukket billetsalget til de kampe ved EM i kvindehåndbold, der i december skal spilles i Danmark.

DHF fik tidligere på ugen at vide, at der maksimalt måtte være 500 personer til stede ved kampene, og efter fredagens udmelding fra regeringen lukker man altså billetkontorerne.

- Vi havde i den grad glædet os til at fylde lægterne med masser af håndboldglade danskere, som skulle være med til at bære vores kvinder frem, siger DHF-formand Per Bertelsen på forbundets hjemmeside.

- Alt var forberedt ned til mindste detalje, så vi kunne sikre en meget restriktiv og corona-venlig afvikling inden for rammerne af superligaordningen. Det lys må vi nu se blive slukket, og det er vi rigtigt kede af.

Divisionsforeningen, der driver landets bedste fodboldrække, Superligaen, og andre interessenter inden for dansk fodbold har i en kampagne for nylig argumenteret for at ophæve suspenderingen af superligaordningen.

- Situationen er meget alvorlig. Klubberne og DBU (Dansk Boldspil-Union, red.) er hårdt ramt, og de nuværende restriktioner har enorme konsekvenser, lød det i sidste uge fra DBU-direktør Jakob Jensen i en pressemeddelelse.

- Hele dansk fodbold bliver ramt, og den rivende udvikling, der er i gang, kan ende med at blive slået markant tilbage.

Men opråbet fra Fodbolddanmark fik ikke kulturminister Joy Mogensen (S) til at ændre holdning.

Risikoen for at skabe superspreder-begivenheder er simpelthen for stor ifølge ministeren.

- Der er ikke noget, vi i regeringen hellere vil end at fylde tilskuerpladserne med glade fodboldfans, og det viste både DBU og Divisionsforeningen også kunne lade sig gøre, da vi indførte forsøgsordningen.

- Men vi står i en anden situation nu, end vi gjorde hen over sommeren, hvor smitten var på et meget lavt niveau, skrev Joy Mogensen tidligere på ugen til Ritzau.

I idræts- og foreningslivet må der være 50 børn eller unge samlet, men frem til nytår må maksimalt 10 voksne være samlet.

- Vi tænker meget over, hvordan vi får os alle sammen igennem dette efterår. I foråret vidste vi, at sommeren kom. Nu har vi årstiden mere imod os, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på fredagens pressemøde.

- Vi er optaget af, at så mange så muligt kan komme ud og røre sig og få nogle kulturoplevelser. Kulturlivet fortsætter, men vi ved godt, at mange er udfordret.

/ritzau/