INDLAND: Danskerne siger ifølge meningsmålinger nej til at skære i SU’en. Det gør flere af partierne i forligskredsen også. Og nu sætter VLAK-regeringen planen om en SU-reform på hold. I hvert fald midlertidigt.

Det står klart, efter regeringens seminar på Fyn i denne weekend, hvor man har lagt slagplanen for det kommende år.

- Vi opererer ikke umiddelbart med, at vi skal diskutere SU i 2017, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen og tilføjer:

- Det hænger sammen med flere ting. Blandt andet med det forhold, at med de meldinger, der har været i debatten, så er det næppe den store brede SU-kreds, som vi kender den i dag, som sætter sig sammen om at ændre SU’en.

Han henviser dermed til, at SU-forliget ifølge de særlige regler på Christiansborg binder regeringen. Forliget kan kun ændres før et valg, hvis alle partier er enige.

Regeringen kan til gengæld opsige forliget. Men så må man afvente, om danskerne giver regeringen et nyt mandat ved næste valg, før man kan gennemføre ændringer.

- Det vil være sådan, at ændringer i SU’en først vil kunne træde i kraft ved næste valg. Og det skal som bekendt først være i 2019. Så der er ikke noget akut behov for at få afklaret det, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han understreger dog, at regeringen fortsat har en ambition om at "justere i SU’en".

- Vi har også en ambition om krone til krone at flytte de direkte gevinster fra SU’en over i kompetenceløft, siger Lars Løkke Rasmussen.

VLAK-regeringen har ikke fremlagt et nyt udspil til en SU-reform.

Men den tidligere V-regering lagde i sin 2025-plan op til en markant ændring. Samlet set vil regeringen hente 3,3 milliarder kroner hos de studerende.

Det skulle blandt andet ske ved at sænke SU’en med 800 kroner om måneden for studerende på videregående uddannelser.

Konkret betyder forslaget, at SU’en sænkes fra 5100 kroner til 4300 kroner om måneden for studerende på videregående uddannelser. Til gengæld hæves muligheden for SU-lån til 4300 kroner.

Dermed bliver fordelingen mellem stipendie og muligt lån lige. Derudover lagde V-regeringen op til at fjerne det sjette SU-år for studerende på videregående uddannelser.

/ritzau/