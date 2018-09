Regeringen holdt topmøde hos Lokdam: Lars Løkke kendte ikke til moms-retssagen

ST. RESTRUP: Tirsdag afsluttede regeringstoppen sit regeringsseminar, som var henlagt til St. Restrup Herregård mellem Nibe og Aalborg.

Stedet tilhører Gorm Lokdam, som i juli 2018 blev kendt skyldig for at skylde langt over 8 millioner kroner i skat.

I forbindelse med pressemødet ville Ekstra Bladets udsendte lige - med henvisning til Gorm Lokdams retslige tvister med samfundet om moms - vide, om regeringen havde valgt at holde seminaret netop på St. Restrup Herregård "med åbne eller lukkede øjne"?

- Det har vi helt ærligt ikke skænket en tanke. Vi ville gerne holde seminaret et sted i Nordjylland og har valgt stedet her - ja, det er altså Statsministeriet, der har valgt det - ved at se på firmaer, der er omfattet af statens indkøbsaftaler.

- Fortryder du valget? ville Ekstra Bladet vide.

- Kontrakten er indgået for længe siden. Jeg var ikke bekendt med de forhold med moms, før de blev beskrevet i Ekstra Bladet forleden, og da kunne vi jo ikke pludselig opsige kontrakten, som gode mennesker havde indgået.

