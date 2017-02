INDLAND: På trods af, at der i begyndelsen af 2016 var over 400 mio. kroner tilbage i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, så er det ikke længere muligt at søge penge fra puljen, skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse blev oprettet i 2007 og har igennem en årrække lavet forebyggelsespakker målrettet særlige nedslidningstruede brancher - blandt andet bygge- og anlægsbranchen.

Pengene i fonden har længe samlet støv, og i slutningen af sidste år afviste daværende beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) en ansøgning fra Arbejdsmiljørådet om 11,7 mio. kroner til forbedring af arbejdsmiljøet i små virksomheder med den begrundelse, at der ikke var penge.

- Med penge fra forebyggelsesfonden er der lavet projekter i både store, mellemstore og små virksomheder. Det har givet mindre nedslidning og færre ulykker. Derudover er der udviklet nye tekniske hjælpemidler og nye arbejdsmetoder med midler fra fonden. Når vi ved, det virker, så er det ærgerligt, at man ikke fortsætter den, siger arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen.

Arbejdsmiljøordfører for Enhedslisten, Christian Juhl, undrer sig over, at man nu har lukket for ansøgninger til fonden.

- Jeg troede pengene bare lå der, og at vi på et tidspunkt ville se dem brugt på en række projekter. Hvis man bare har brugt pengene på noget andet, er jeg stærkt utilfreds, siger ordføreren, der nu vil rejse sagen overfor beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Ifølge en mail fra Beskæftigelsesministeriet til Licitationen - Byggeriets Dagblad er "der ikke konkrete planer om at udmønte yderligere midler fra Fonden".