Regeringen misser mål om hundredvis af politikadetter

Regeringen satte for mindre end to år siden et mål om at uddanne 345 politikadetter til 1. september 2018, der skulle aflaste politistyrken. Men det mål, når man ikke i nærheden af at opfylde.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten fredag.

Med finanslovsaftalen for 2017 etablerede man en ny halvårlig politikadetuddannelse.

Beslutningen blev taget i erkendelsen af, at der med både rocker- og bandekonflikt, grænsebevogtning og terrortrusler blev trukket store veksler på politikorpset.

Men blot 126 personer har dags dato færdiggjort kadetuddannelsen, og herudover forventer Rigspolitiet, at 22 bliver færdige den 31. august. Uddannelsen har simpelthen ikke haft nok kvalificerede ansøgere, oplyser Rigspolitiet til Ritzau.

Hermed vil det totale antal kadetter være 148 – altså under halvdelen af målet.

- Politikadetternes kortere uddannelse vil betyde, at flere betjente hurtigt kan komme tilbage til deres politikredse og til arbejdet med at opklare og forebygge kriminalitet og dermed styrke trygheden for den enkelte borger, lød det kort efter aftalens indgåelse fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Han erkender nu, at det "helt åbenbart" er problematisk, at der ikke er uddannet flere kadetter.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, kalder det "afgørende" at få flere kadetter igennem uddannelsen.

Hos Rigspolitiet understreger man dog, at de manglende kadetter ikke betyder, at politiet har problemer med at løse sine opgaver.

- Vi kan betrygge danskerne med, at vi fortsat er fuldt ud i stand til at løse de opgaver, vi har. Det handler blandt andet om grænseindsatsen, hvor Forsvaret bistår os, sådan så mange betjente igen er kommet tilbage til deres kredse, siger kommunikationsdirektør hos Rigspolitiet Anders Frandsen til Ritzau.

- Når det så er sagt, vil vi gerne have flere kadetter til at søge ind på uddannelsen. Vi har en opgave med at få flere informeret om uddannelsen, så der kommer mange gode kandidater, siger han.

