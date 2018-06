Ny medieaftale: DR skal lukke to tv-kanaler

DANMARK: Bedre vilkår for de digitale nyhedsmedier, to nye public service-kanaler, en forøgelse af public service-puljen, øget støtte til den regionale og lokale nyhedsformidling, en afskaffelse af licensen, støtte til dansk film samt en fokusering af DR.

Sådan lyder nogle af de vigtigste elementer i den medieaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om natten til fredag.

Kulturminister Mette Bock (LA) kalder aftalen "meget ambitiøs".

- Den sikrer tidssvarende rammer og bedre balance mellem statslige og private medier, gamle og nye medier, landsdækkende og lokale medier samt ældres og unges medieforbrug.

- Og jeg glæder mig ikke mindst over det forhold, at vi får styrket kulturudbuddet i det danske medielandskab, udtaler hun til Ritzau.

Et af punkterne i aftalen handler om, at DR skal gå fra at være en "bred mediemastodont til en kulturinstitution" med fokus på nyheder, oplysning, kultur og læring samt indhold til børn og unge.

- DR skal tage afsæt i det øgede digitale brug ved distributionen af DR’s indhold og reducere udbuddet af flow-tv-kanaler fra seks til fire. Der vil fremover blive en øget gennemsigtighed i DR’s økonomi, udtaler Mette Bock.

Fra 2019 bliver medielicensen gradvist reduceret, og fra 2022 skal danskerne ikke længere betale licens, fremgår det af aftalen.

Derudover kommer to nye public service-kanaler til at se dagens lys.

Kanalerne skal "styrke mangfoldigheden og kulturformidlingen i det danske medielandskab". Blandt andet skal en af kanalerne skal have fokus på kultur, herunder klassisk musik.

De to nye kanaler kommer i udbud i 2019.

Dansk Folkeparti er yderst tilfreds med aftalen.

- Vi er meget tilfredse med, at aftalen styrker de regionale og lokale medier, at der bliver skabt nye medier vest for Storebælt, at TV 2 ikke sælges, og at FM bevares, udtaler partiets kulturordfører, Alex Ahrendtsen, og medieordfører, Morten Marinus.

/ritzau/