Minister præciserer retningslinjer for butikker efter Ikea-kritik

KØBENHAVN:Regeringen præciserer nu retningslinjer for store butikker, herunder store varehuse som Ikea.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Ændringerne kommer, efter at erhvervsminister Simon Kollerup (S) har fået kritik for at blande sig i genåbningen af Ikea, der åbnede mandag.

Retningslinjerne stiller blandt andet skrappere krav til, hvor mange kunder der må opholde sig i butikken per kvadratmeter.

For eksempel fremgår det af retningslinjerne, at varehuse og andre store butikker over 10.000 kvadratmeter må give plads til én person per 20 kvadratmeter.

Det betyder, at en butik på eksempelvis 25.000 kvadratmeter højst må have 1250 personer i butikken.

Derudover skal spise- og legeområder samt andre fællesarealer holdes lukket.

Og så skal de store butikker sørge for, at det er muligt at passere andre kunder med mere end to meters afstand.

For almindelige butikker gælder det som hidtil, at der må være én kunde per fire kvadratmeter.

Ikea er en af de virksomheder, som har holdt frivilligt lukket, siden Danmark delvist lukkede ned omkring midten af marts på grund af udbruddet af coronavirus.

I forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet annoncerede møbelkæden 17. april, at varehusene ville åbne igen fra den 27. april.

Ikea har oplyst, at man har fulgt retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne om håndsprit og afstand mellem kunderne efter åbningen.

Efter åbningen mandag udtalte erhvervsministeren samme aften, at han "ikke er glad for", at varehusene åbner.

Men i ugens løb affødte det en del kritik fra borgerlige partier.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, kritiserede regeringen for at skabe usikkerhed om genåbningen med solomeldinger fra erhvervsministeren om Ikea.

Torsdag aften understreger Simon Kollerup, at det har været nødvendigt at koordinere genåbningen af store varehuse for at få klarere retningslinjer.

Spørgsmål: Du er blevet kritiseret for at blande dig i, at Ikea er åbnet. Nu blander du dig igen. Hvad tænker du om det?

- Jeg har selvfølgelig været ærgerlig over de seneste dages forløb omkring Ikea-sagen, da jeg som erhvervsminister kun ønsker, at vi kan åbne flere ting op i vores samfund.

- Min pointe har været, at for at kunne åbne flere butikker op, har det krævet en kontrolleret og velkoordineret genåbning.

- Og der har varehusene været i en særlig situation, fordi de har holdt frivilligt lukket og nu vil åbne. Det havde vi brug for at koordinere med dem, siger Simon Kollerup.

Han tilføjer, at han har haft en "rigtig god" dialog med Ikea i den forbindelse.

/ritzau/