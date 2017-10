Regeringen præsenterer forsvarsudspil onsdag

DANMARK: Regeringen fremlægger sit udspil til et nyt forsvarsforlig på onsdag. Det oplyser forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) på Venstres landsmøde i Vejle.

Han håber på en aftale i midten af november.

- Umiddelbart efter fremlæggelsen på onsdag indleder vi forhandlingerne med de nuværende forligspartier, som er regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale. Forhåbentlig kan vi præsentere en ny aftale i midten af november, siger Claus Hjort Frederiksen.

Regeringen har bebudet "et substantielt løft" af Forsvaret. Men hvad det nærmere bestemt indebærer, har Hjort ikke løftet sløret for.

Han fremhæver dog, at der er trusler fra Rusland, blandt andet i form af cyberangreb.

Forsvarsforlig er såkaldte flerårsaftaler og strækker sig i udgangspunktet over fem år.

Rammerne for Forsvaret bliver aftalt af forligspartierne i Folketinget. Der er tradition for at lave brede politiske forlig på forsvarsområdet.

Det nuværende forlig udløber ved årsskiftet, hvor det nye forsvarsforlig for årene 2018-2023 træder i kraft.

Under det nuværende forlig er Forsvaret blevet pålagt at spare 2,7 milliarder kroner på driften. Men forligsparterne lægger denne gang op til at tilføre det årlige forsvarsbudget et milliardbeløb.

Hæren er det af de tre værn i Forsvaret, der umiddelbart ser ud til at få flest kroner tilført i det nye forlig.

Claus Hjort Frederiksen har allerede luftet en idé om at skabe en såkaldt brigade, som vil gøre Danmark i stand til i længere tid at stå for hele spektret i en landmilitær operation. Eksempelvis i et af de baltiske lande.

En sådan brigade vil formentlig omfatte omkring 4000 mand, hvoraf en stor del skal hentes internt i Forsvaret ved at lægge nogle af de nuværende støttefunktioner ind under hærens operative del.

En brigade vil imødekomme Natos ønske til medlemslandene om i højere grad selv at kunne stå for militære operationer.

