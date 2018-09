Regeringen samles i Nordjylland

NIBE: I starten af i næste uge tager hele den danske regering den lange rejse fra København til Nibe for at afholde regeringsseminar.

I den forbindelse vil regeringen bruge tirsdag eftermiddag på at præsentere den nye afbureaukratiseringsreform.

Afbureaukratiseringsreformen er et led i den sammenhængsreform, der blev præsenteret i foråret sidste år, som har til formål at effektivisere den offentlige sektor.

- Vi går et travlt efterår i møde. Derfor ser jeg frem til at samle regeringen til en god snak om efterårets vigtige arbejde. Vi skal blive ved med at arbejde for en velfærd i topklasse. Den nære sundhed skal styrkes, og vi skal gøre dagligdagen bedre for de mange offentligt ansatte, der hver dag slider for at skabe tryghed, omsorg og pleje. Vi ser, at borgere stadig bliver klemt af rigide systemer og silotænkning, og medarbejderne presses af unødige regler. Det skal vi gøre op med, så de ansatte får større frihed, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse.

Forud for seminariet vil statsministeren besøge Jægerkorpset, der har været udsendt i Irak, ved Flyvestation Aalborg for at uddele medaljer.

Den nuværende regering består af: