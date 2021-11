Regeringen vil forkorte levetid for coronapas ved test

KØBENHAVN:Regeringen vil nedsætte gyldigheden for negativ test, så den giver coronapas i 72 timer ved PCR-test og 48 timer ved lyntest.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på en pressebriefing onsdag eftermiddag.

- En antigentest giver 48 timer og en PCR-test giver 72 timers grønt coronapas.

- Det kræver, at Folketingets Epidemiudvalg bakker op, siger han.

Er man ikke vaccineret eller tidligere smittet, skal man bruge coronapas for at få adgang til forskellige steder.

Hvis man reducerer gyldigheden, så reducerer man risikoen for at smitte andre, lyder det fra sundhedsministeren på pressebriefingen.

Henrik Ullum, der er direktør i Statens Serum Institut (SSI), begrunder forslaget om at ændre gyldigheden af coronapasset for negativ test med, at en frisk negativ test giver større beskyttelse end en gammel negativ test.

- De gamle regler forhindrer 50 procent af smitten. De nye regler forhindrer to tredjedele af smitten, siger han på pressebriefingen.

Som reglerne er nu, skal man bruge coronapas for blandt andet at besøge restauranter og natklubber.

Regeringen ønsker desuden en udvidet brug af coronapas på statslige arbejdspladser og på voksen- og ungdomsuddannelser.

Også i liberale erhverv som frisører og tatovører og for besøgende i ældreplejen og på sociale tilbud ønsker regeringen at indføre brug af coronapas.

Når levetiden for coronapasset efter test forkortes, kan det betyde, at flere vil have behov for at blive testet.

Sundhedsministeren erkender, at der har været problemer med at få en test uden at skulle stå i kø.

- Vi kæmper med at få testkapaciteten op. De lange køer er vi ved at få bugt med.

- Vi arbejder så meget, som vi kan med at få bragt ventetiden ned, men vi kan ikke garantere, at der ikke er ventetid, siger Magnus Heunicke.

Han siger, at myndighederne fra fredag vil få øget hjælp fra private udbydere til at kunne gennemføre flere test.

På pressemødet siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm desuden, at regeringen og sundhedsmyndighederne har drøftet brug af coronapas i den offentlige transport.

- Det vil være en stor opgave at kontrollere det grønne coronapas i den kollektive trafik. Derfor har vi vurderer, at mundbind vil være mest effektivt.

- Samtidig kan man også have brug for at være i den kollektive trafik uden at have grønt corona, fordi man skal hen for at blive testet, siger Søren Brostrøm.

Der må ikke være flertal imod forslaget i Folketinget, hvis det skal træde i kraft.

Folketingets Epidemiudvalg skal mødes torsdag klokken 17 for at tage stilling til de restriktioner, som regeringen ønsker at indføre.

/ritzau/