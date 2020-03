Regeringen vil give virksomheder håndsrækning på 125 milliarder

KØBENHAVN:Regeringen meddeler tirsdag, at den midlertidigt vil forlænge virksomheders betalingsfrist for at afregne moms samt udskyde skattebetalinger.

Det vil ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) og skatteminister Morten Bødskov (S) øge danske virksomheders likviditet med henholdsvis 35 og 90 milliarder kroner.

- Vi kan hjælpe ved at sige, at i de kommende måneder er der 125 milliarder kroner, som virksomheder ellers skulle have betalt ind, som de ikke skal betale ind, siger Nicolai Wammen på et pressemøde i Finansministeriet.

- Så giver vi noget luft til, at de bedst muligt kan komme igennem krisen her.

- Det er et meget stort beløb, det er ikke noget, man gør med let hånd. Når vi gør det, er det, fordi det er nødvendigt, siger han.

Tiltagene sker som følge af udviklingen med coronavirus, der har skabt usikkerhed om virksomheders likviditet.

- Dagen er kommet til at bruge et af de helt store værktøjer, vi har. Det, vi præsenterer i dag, er førstebølgen. Der kommer mere, siger Nicolai Wammen.

Betalingsfristen for store virksomheders momsbetaling bliver forlænget med 30 dage for tre månedlige rater - betalingerne for marts, april og maj.

Med store virksomheder menes virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over 50 millioner kroner.

Det skønnes med usikkerhed at styrke likviditeten i virksomhederne med cirka 35 milliarder kroner, meddeler regeringen.

Betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag, red.) forlænges midlertidigt med fire måneder for tre månedlige betalinger, i april, maj og juni.

Det skal samlet styrke virksomhedernes likviditet med 90 millioner kroner i fire måneder.

Det er ved at blive undersøgt, om afgiftsperioderne for små og mellemstore virksomheder kan blive forlænget.

- Situationen med coronavirus skaber en række helt konkrete økonomiske konsekvenser for vores erhvervsliv, som vi kan mærke her og nu, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Det handler om, hvorvidt der er penge til at betale udgifterne, mens indtægterne udebliver, siger han.

/ritzau/