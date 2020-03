Regeringen vil give kompensation for arrangementer

KØBENHAVN:Regeringen vil yde kompensation til arrangører af større arrangementer, der er påvirket af anbefalinger på baggrund af coronavirus. Det meddelte regeringen på et pressemøde tirsdag.

Det drejer sig om arrangementer med flere end 1000 deltagere. For at få kompensation skal de have været aflyst, udskudt eller "ændret væsentligt" som følge af statsministerens opfordring til at aflyse begivenheder.

- Sportsklubber, koncertarrangører, messer og andre, der har været nødt til at aflyse eller afholde uden deltagere kan søge kompensation for de tab, der har været, sagde erhvervsminister Simon Kollerup (S) tirsdag på et pressemøde.

Arrangementer med mellem 500 og 1000 deltagere kan også få kompensation. Det kræver, at de er målrettet folk i risikogrupper - som ældre og svage.

Ordningen skal ifølge regeringen gælde arrangementer, der skulle finde sted fra den 6. marts til den 31. marts.

- Arrangører, som har planlagt arrangementer med +1000 deltagere i de kommende måneder, bør allerede nu udvise ansvarlighed ved at nedbringe omkostningerne, skriver regeringen i en pressemeddelelse.

Kompensationsordningen er indtil videre et forslag fra regeringen. For at den træder i kraft, kræver det, at et flertal i Folketinget siger ja til den.

Den skal konkret give kompensation for tabte indtægter ved aflysning. Og for merudgifter ved udskudte arrangementer.

De danske myndigheder anbefaler, at arrangementer med over 1000 mennesker aflyses for at mindske spredningen af coronavirus. Det varslede statsminister Mette Frederiksen (S) fredag.

Indtil videre er det dog en opfordring og ikke et påbud, understregede statsministeren.

Ordningen med kompensation var et af flere initiativer, regeringen præsenterede tirsdag.

Der skal også nedsættes en særlig "corona-enhed". Den skal "afhjælpe erhvervenes aktuelle udfordringer", skriver regeringen.

Samtidig forlænges virksomheders frist for momsafregning. Det skal hjælpe de firmaer, der som følge af virusset har få penge på kistebunden.

Initiativerne er ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) de første af flere greb i værktøjskassen.

- Dagen er kommet til at bruge et af de helt store værktøjer, vi har. Det, vi præsenterer i dag, er førstebølgen. Der kommer mere, sagde Nicolai Wammen på pressemødet.

Hvis der senere eksempelvis er brug for at sparke gang i økonomien, kan regeringen sætte gang i byggerier eller tage andre midler i brug, sagde finansministeren.

