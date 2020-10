Rebild skal sammen med seks andre kommuner have mere frihed

KØBENHAVN/REBILD:Regeringen vil give syv danske kommuner "fuldstændig frihed" på et udvalgt velfærdsområde. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) i sin tale på dagen for Folketingets åbning.

Dermed vil de syv kommuner, hvoraf Rebild Kommune er den ene, blive fritaget for så meget statslig regulering og lovgivning som muligt.

- I stedet lader vi mennesker tage ansvaret selv. Vi lever i år 2020. Vi er en af verdens bedst uddannede befolkninger. Vi behøver ikke lovgive om alt mellem himmel og jord, siger Mette Frederiksen (S).

Planen omfatter tre forudbestemte velfærdsområder; folkeskole, dagtilbud og ældre.

Eksempelvis får Rebild og Helsingør Kommune "fuldstændig frihed" på daginstitutionsområdet de næste tre år.

Borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin, er glad for udpegningen, lyder det i en pressemeddelelse:

– Det er en tillidserklæring at blive givet muligheden for at fortsætte den positive udvikling af vores dagtilbud. Vi bliver pilotkommune, som betyder at vi bliver sat mest mulig fri af den lovgivning og statslige regulering, vi normalt er underlagt. Jeg ser det som en anerkendelse af det arbejde og de resultater, vi har skabt på området, hvor vi har fokus på give kommunens børn de bedste mulige vilkår.

- Det gør vi ud fra en grundholdning om, at indsatsen for de små børn har afgørende betydning for deres muligheder senere i livet. Særligt den tidlige indsats for de udsatte børn er helt central, siger Leon Sebbelin.

Nærhedsreformen, som idéen også kaldes, og udpegningen vil blive drøftet ved første mulige lejlighed i byrådet i Rebild, hvor der søges opbakning til at indgå en velfærdsaftale med regeringen.

- Personligt og politisk ligger det mig særligt på sinde at fastholde udvikling og prioritering af kvaliteten i vores dagtilbud. Der betyder det meget, at vi i Rebild Kommune allerede har en mangeårig tradition for stærke institutioner baseret på stor tillid til medarbejdere og den lokale ledelse og uddelegering på baggrund af kompetencer. Jeg føler mig overbevist om, at byrådet og udvalget tager positivt imod denne opgave og tillidserklæring, vi har fået fra regeringen, siger Leon Sebbelin.

De andre kommuner er Viborg, Middelfart, Holbæk, Langeland og Esbjerg. Her har regeringen ifølge statsministeren indgået lignende aftaler med borgmestrene fra disse kommuner.

Eksempelvis vil Esbjerg og Holbæk ifølge statsministeren "sætte folkeskolen fri".

Derudover understreger hun i sin tale, at grundlæggende ting som gratis undervisning, og at eleverne tager folkeskolens afgangseksamen stadig gælder.

- Men det meste andet? Her må reglerne vige. Det gælder minimumstimetal, elevplaner, klasselofter, nationale test – for bare at nævne nogle få svære eksempler, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/rsko