Regeringen vil igen indføre mundbind i transport og butikker

KØBENHAVN:Regeringen ønsker, at det igen skal være et krav at bære mundbind eller visir i blandt andet den kollektive transport og i detailhandlen. For eksempel i dagligvarebutikker og indkøbscentre og på takeawaysteder.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) onsdag på et pressemøde i Eigtveds Pakhus i København.

Det er Epidemikommissionen, der anbefaler, at det igen skal være et krav at bære mundbind eller visir udvalgte steder på grund af den stigende smitte med coronavirus.

- Det er en anden epidemi, vi står med nu. Delta-varianten er langt mere smitsom, og det udfordrer os. Derfor er vi nødt til at tage disse værktøjer i brug, siger Magnus Heunicke.

Regeringen ønsker også, at der skal bruges mundbind eller visir i sundhedssektoren, for eksempel for patienter og medarbejdere på sygehuse og på klinikker og i kommunale sundhedstilbud.

Det samme skal gøre sig gældende på ældreområdet og i sociale tilbud for besøgende og ansatte.

I august i år ophørte kravet om at bruge mundbind eller visir i den kollektive transport, hvilket var blevet indført et år forinden.

Siden juni har det ikke været et krav at bære mundbind eller visir i butikker.

Direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen, der sidder i Epidemikommissionen, siger, at Danmark i et stykke tid har været et ret åbent samfund sammenlignet med andre lande.

Men med de stigende smitte- og indlæggelsestal er det nødvendigt at finde mundbindet frem igen.

- Det er ærgerligt, at vi skal have mundbind igen, men det er desværre nødvendigt, siger Søren Brostrøm.

Magnus Heunicke siger, at han torsdag vil søge at få opbakning til regeringens ønsker i Folketingets Epidemiudvalg, der tæller 21 folketingsmedlemmer.

Der må ikke være flertal i udvalget imod regeringens ønske, hvis det skal gennemføres.

Hvis kravet om mundbind får opbakning, kan det træde i kraft fra mandag 29. november, oplyser sundhedsministeren.

