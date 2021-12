Regeringen vil lukke biografer og teatre for at bremse smitte - Udskænkning skal stoppe kl. 22

Epidemikommissionen, der indstiller nye restriktioner til regeringen, foreslår ifølge Ritzaus oplysninger, at en stribe erhverv bliver lukket ned for en periode for at begrænse smitten med covid-19.

Regeringen har på et pressemøde klokken 14.00 bekræftet, at den vil søge at få en række af indstillingerne gennemført. Ritzau tager forbehold for eventuelle forskelle i detaljer.

Nye restriktioner skal først godkendes af Folketingets Epidemiudvalg, inden de kan implementeres. Ifølge TV2 foreslår kommissionen, at tiltagene skal vare i fire uger.

Se her, hvad kommissionen foreslår:

* Barer, restauranter og caféer:

- Skal holde lukket klokken 23 til 05. Må ikke servere alkohol efter klokken 22.

- Forbud mod salg af alkohol bredt efter klokken 22 og før klokken 5.

- Krav om mundbind eller visir for ansatte med kontakt til kunder. Lige meget vaccinationsstatus.

- Arealkrav på to kvadratmeter per siddende og fire kvadratmeter per stående gæst.

* Erhverv, der skal lukkes ned:

- Messer, konferencer og foredragssale.

- Forlystelsesparker og tivoli.

- Bade- og legelande.

- Kasinoer og spillehaller.

* Kulturelle aktiviteter, der skal lukkes ned:

- Kulturhuse, forsamlingshuse og lokaler til "menighedsarrangementer og folkeoplysende aktiviteter".

- Lokaler til idrætsarrangementer med betalende tilskuere.

- Spillersteder, teatre og biografer.

- Museer og kunsthaller.

- Zoologiske anlæg og akvarier.

- Folkehøjskoler.

* Offentlig transport:

- Indførsel af krav om pladsbillet i dele af den offentlige transport.

* Butikker:

- Arealkrav per kunde på fire kvadratmeter i butikker under 2000 kvadratmeter.

- Arealkrav per kunde på seks kvadratmeter per kunde i butikker over 2000 kvadratmeter.

* Kirker:

- Der indføres arealkrav på to kvadratmeter for siddende kirkegængere og fire kvadratmeter for stående.

Kilder: Ritzau, TV 2.