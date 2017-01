KØBENHAVN: Regeringen vil undersøge, hvor i landet hastighedsgrænserne på vejene er "ufornuftigt lave" med henblik på at kunne hæve dem.

Det skriver transportminister Ole Birk Olesen (LA) på Facebook.

- Fornuftige hastighedsgrænser, som de fleste trafikanter overholder, er bedre end ufornuftige hastighedsgrænser, som de fleste trafikanter ikke overholder, skriver han.

De steder, hvor regeringen vurderer, at hastighedsgrænserne er for lave, er man klar til at bruge ekstra penge på at gøre vejene endnu mere sikre, så farten kan sættes op.

Ambitionen om at hæve hastighedsgrænserne findes også i det nye regeringsgrundlag, som blev præsenteret efter dannelsen af trekløverregeringen i november.

Her står:

- Regeringen vil undersøge, om hastighedsgrænserne på en trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlig måde kan forhøjes til 120 eller 130 kilometer i timen på nogle motorvejsstrækninger og forhøjes til 90 kilometer i timen på nogle landevejsstrækninger.

I Facebook-opslaget henviser transportministeren til et forsøg fra 2011, hvor man på nogle landevejsstrækninger hævede hastighedsgrænsen fra 80 kilometer i timen til 90.

Det hævede ifølge Ole Birk Olesen kun gennemsnitsfarten på strækningerne med 0,2 kilometer i timen. Ifølge ministeren fordi folk i forvejen kørte hurtigere end det tilladte.

- Vi kender alle landevejstrækninger, hvor 80 kilometer i timen utvivlsomt er en lavere hastighed, end man kan køre, uden at det går ud over trafiksikkerheden, lyder det fra Ole Birk Olesen.

Samtidig skal der gøres en indsats for, at hastighedsgrænserne så overholdes.

- Der er desværre altid nogen, som overvurderer deres egne evner i trafikken, eller som får et adrenalinkick ud af at køre bevidst risikabelt. Det går ud over alle andre i trafikken, og det skal der slås ned på, lyder det.

/ritzau/