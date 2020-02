Regeringen vil smide de værste fartbøller i fængsel

KØBENHAVN:Regeringen foreslår i et udspil, at man ryger direkte i fængsel i 20 dage, første gang man kører alt for hurtigt.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) vil senere på ugen fremlægge forslaget, der skal sætte ind over for vanvidskørsel.

- Vi har desværre set for mange tilfælde af vanvidskørsel, hvor det har ført til dødsfald som for eksempel en tjenestemand, der er sat i verden for at beskytte os andre.

- Det er uacceptabelt, når man ser folk opføre sig fuldstændig vanvittigt i trafikken og kører absurd meget for stærkt, siger transportministeren.

Hastigheder over 200 kilometer i timen skal udløse 20 dages fængsel og en ubetinget frakendelse af kørekortet i minimum tre år.

Samme straf skal falde, hvis man overskrider en given hastighedsgrænse med 100 procent og samtidig kører mere end 100 kilometer i timen ifølge DR Nyheder.

For eksempel ved at man kører over 100 kilometer i timen i en byzone eller mere end 160 kilometer i timen på en almindelig landevej.

I dag udløser den slags højst en bøde og en ubetinget frakendelse af kørekortet.

På Langebro i København kostede netop vanvidskørsel en politibetjent, der ikke var på arbejde, livet i august sidste år.

Efter ulykken flygtede gerningsmanden fra stedet uden at hjælpe politibetjenten, der sad fastklemt og livløs i sin bil. Det fremgår af anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Bilisten har siden brudt loven en række gange og er blandt andet tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Hvis man i et kort øjeblik kommer til at køre for stærkt, er der dog ikke grund til at frygte fængselstid ifølge ministeren.

- For den brede befolkning er det at komme til at køre lidt for stærkt noget med, at man har for travlt og træder lidt for hårdt på speederen. Det er klart, at det skal udløse en bødestraf. De fleste bliver også frygteligt flove, når det sker.

- Men her taler vi om en kultur, hvor folk er ude at prøve sig selv af og køre ræs, som man burde gøre på lukkede baner, hvor man højest udsatte sit eget liv for fare. Der skal andet og mere til, end vi at bare løfter en pegefinger, siger han.

Det er ét tiltag i en større pakke, som regeringen vil præsentere i denne uge.

Politiet har efterlyst muligheden for at konfiskere store biler, som ofte er leasede, så de ikke udlejes til folk med ondt i sinde. Leasingselskaber har påpeget, at de kan undlade at lease biler til de forkerte, hvis de har flere oplysninger om kunden fra politiet.

Ministeren ønsker dog endnu ikke at svare på, hvad regeringen siger til det.

