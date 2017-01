KØBENHAVN: Regeringen har tirsdag fremlagt en plan for at udvide de danske testcentre for vindmøller ved Østerild og Høvsøre ved den jyske vestkyst.

I dag findes der i alt 12 testpladser i de to nationale testcentre Østerild i Thisted Kommune og Høvsøre i Lemvig Kommune.

Regeringen ønsker at udvide de to centre med henholdsvis tre og to nye pladser og lægger op til, at der kan etableres højere møller på op til 330 meter i Østerild og 200 meter i Høvsøre

Dermed bliver det muligt at teste mere avanceret teknologi og nye mølletyper.

- Danmark er førende på vindområdet, og regeringen vil gerne sørge for, at vi holder fast i den vækst og de mange arbejdspladser, som vindmøllebranchen skaber i Danmark.

- Med fem nye testpladser gør vi det muligt at teste større møller og ny teknologi, så vi kan fastholde vores globale danske førerposition på vindområdet, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i en pressemeddelelse.

Han har tirsdag fremlagt planen for forligskredsen bag etableringen af testcenteret ved Østerild.

Forligskredsen består af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF, der nu skal drøfte det videre forløb med regeringen.

Inden der kan træffes endelig beslutning i Folketinget, skal der desuden udarbejdes en VVM-redegørelse for de to områder.

/ritzau/