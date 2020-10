Folketingsåbning: Regeringens bebudede corona-varslingssystem kommer snart

KØBENHAVN:Blandt andre Venstre og erhvervslivet har undret sig over og kritiseret, at S-regeringen endnu ikke har præsenteret et bebudet varslingssystem, hvis formål er at sikre større forudsigelighed i regeringens corona-restriktioner.

Men det er lige på trapperne, må man forstå.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) i sin tale i forbindelse med Folketingets åbning.

- Inden længe vil regeringen - som lovet - præsentere et varslingssystem, der giver mere forudsigelighed omkring, hvad vi gør, hvis smitten stiger, siger Mette Frederiksen.

Det var i juni, at statsministeren bebudede, at der ville komme et varslingssystem.

- Til efteråret, hvor vi risikerer ny eller højere smitte, vil vi basere indsatsen på et nationalt varslingssystem, hvor myndighederne på baggrund af objektive tal for smittespredningen udformer en risikovurdering.

- Som samtidig er knyttet til de indsatser, der kan sættes i gang for at reducere smittespredning, siger Mette Frederiksen.

Helt som ventet fylder corona en del i åbningstalen forud for den nye politiske sæson. Den globale pandemi lukkede tilbage i marts ned for store dele af samfundet. Og der er fortsat restriktioner.

- Efter sommerens afmatning er coronaen vendt tilbage. Det var forventet, at virussen ville få fat igen, men det er sket hurtigere, end vi havde håbet, siger Mette Frederiksen.

- De seneste tre uger har vi i gennemsnit haft omkring 450 nye smittede om dagen. Og i går havde vi 120 indlagte. Det højeste antal siden maj.

- Indtil videre er det lykkedes os at bremse stigningen, inden den har fået for godt fast. Nye restriktioner har desværre været nødvendige, siger statsministeren.

Hun konstaterer, at coronavirus i hele Europa spreder sig hurtigt.

- Meget tyder på, at vi i Danmark, som situationen er lige nu, har styr på epidemien.

- Det skyldes ikke mindst, at vi er et af de lande i verden, der tester allermest. Men sundhedsmyndighedernes vurdering er stadig, at tallene er for høje, nu hvor vinteren er på vej. Derfor er der brug for alles indsats - igen, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/