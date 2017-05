Regin: Pinligt at slutte sidst

Danmark har spillet for godt til at slutte sidst ved VM, siger Peter Regin. Foto: Patrik Stollarz / Scanpix

KÖLN: Det danske ishockeyland hold har i perioder spillet glimrende ved ishockey-VM, og sejrene over Slovakiet og Tyskland er fine skalpe at bringe hjem til samlingen.

Men skulle Danmark slutte VM med et nederlag i den sidste gruppekamp til Italien, ender holdet faktisk sidst i gruppen.

Det vil ikke betyde nedrykning, fordi Danmark som vært for næste års VM er fredet. Men det vil alligevel gøre ondt på de danske spillere, siger Peter Regin, der derfor kræver en sejr over italienerne.

- Vi kan ikke rykke ned, men vi vil ikke ende sidst i gruppen, og det gør vi jo, hvis vi taber til Italien. Uanset om man kan rykke ned eller ej, vil det være pinligt at ende sidst, siger Peter Regin.

- Ser man på den måde, vi har spillet på, er vi ikke det dårligste hold i denne gruppe. Så vi skal finde noget godt spil frem, og så skal vi score nogle mål. Den kamp skal vi vinde, lyder det fra Regin.

Ud over en såret stolthed vil en sidsteplads også koste point til verdensranglisten, hvilket kan blive dyrt i seedningerne til de kommende VM-turneringer.

For Italien er kampen vind eller forsvind. Italienerne har kun et point og skal slå Danmark i ordinær tid for at undgå sidstepladsen og en returbillet til andet VM-lag.

/ritzau/