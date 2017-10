Regionen sikrer lægedækning i tre byer

NORDJYLLAND: Region Nordjylland har besluttet at sikre borgerne i Fjerritslev, Aalestrup og Storvorde den lægehjælp, de har behov for via regionsklinikker. Det sker efter et fejlslagent forsøg på at lokke nye praktiserende læger til regionen.

Alle de berørte patienter vil få direkte besked om ændringerne.

I alt otte ydernumre har været annonceret til salg som praktiserende læge i henholdsvis Fjerritslev, Aalestrup (Gedsted), Storvorde og Aalborg C. Ydernummeret er det nummer, en sundhedsperson skal bruge for at afregne med den offentlige sygesikring.

Der er imidlertid kun kommet et bud på ydernummeret i Aalborg C. Derfor vil borgerne de øvrige tre steder skulle betjenes af midlertidigt regionalt drevne klinikker.

- Det ærgrer mig, at ingen praktiserende læger har givet bud på ydernumrene de pågældende steder, selv om både regionen og lokalsamfundene har gjort en ihærdig indsats for at finde læger, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Ingen uden læge

Ulla Astman hæfter sig ved, at ingen borgere kommer til at være uden læge, da regionen vil sørge for lægedækningen ved enten at oprette eller videreføre midlertidigt regionsdrevne klinikker.

- Det er vi allerede i fuld gang med at forberede. Herefter skal der tages stilling til løsningerne på længere sigt. Det kan være, at vi bliver nødt til at lave udbud, men der kan også være muligheder for at søge om at indgå i forsøgsprojektet "Nye veje", der i øjeblikket kører i Morsø og Hjørring Kommune.

Med "Nye Veje" udvikler regionen nye løsningsmodeller i de områder, hvor den traditionelle vej via praktiserende læger på ydernumre ikke har været mulig, og hvor tilsvarende udfordringer i hospitalsregi kræver løsninger med større stabilitet.

Der var som sagt modtaget bud på ydernummeret i Aalborg C. Det er et ydernummer, der i dag drives af læge Lene Pejs Thomsen, som har meldt ophør pr. 30. november. Det er læge Jens Martin Kristensen, der har købt ydernummeret og vil overtage patienterne pr. 1. december.

I Storvorde var der udbudt tre ydernumre, og da klinikken i forvejen bliver drevet som midlertidigt regionsdrevet tilbud, så vil det fortsætte uændret den kommende tid.

I de to øvrige områder vil regionen skulle oprette nye midlertidigt regionalt drevne klinikker, når de nuværende læger stopper. Der er tale om et ydernummer i Aalestrup-området med overtagelse 1. januar 2018 samt tre ydernumre i Fjerritslev-området, der var udbudt med overtagelse 1. januar 2018.

Glæde i Fjerritslev

I Fjerritslev vækker beslutningen glæde.

- Det giver os ro - vi havde været bange for, om der overhovedet ville blive et tilbud fremover, fortæller Ulla Schønberg, der sammen med en gruppe af frivillige ildsjæle har kæmpet for at vise nuværende og kommende praktiserende læger, hvad lokalområdet i Fjerritslev har at byde på.

Hun er ikke i tvivl om, at regionens beslutning om at holde hånden under lokalsamfundet vil blive taget imod med taknemmelighed i Fjerritslev og omegn.

- Det giver os også tid til at få læger herop, påpeger Ulla Schønberg, der inderst inde håber på, at de læger, der bliver sendt ud til klinikken af regionen, vil få øjnene op for området og måske på sigt få lyst til at overtage ydernumrene.

- Det er et spørgsmål om held, siger Ulla Schøneberg, der ved, at der er mange bud til de praktiserende læger og at det ganske enkelt handler om at være på tæerne som lokalsamfund.