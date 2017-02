NORDJYLLAND: Gennem snart seks år har Region Nordjylland været landets eneste klimaregion, og i bestræbelserne på at nå målene for en mindre CO2-udledning opretter regionen nu en klimapris, der skal gå til en afdeling eller en institution, der har bidraget til en bedre klimaindsats.

I forvejen har regionen Patienternes Pris, der hvert år uddeles til personale på en sygehusafdeling, der har gjort en særlig indsats.

- På samme måde skal prisen være en motivationsfaktor til at gøre en yderligere indsats på klimaområdet. Vi vil gerne øge indsatsen for at mindske udledning af CO2. Gennem aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimaregion har vi forpligtet os til årligt at nedbringe CO2-udledningen med to procent om året. Det har knebet lidt det seneste år, men det er et område, som vi gerne vil arbejde endnu mere med, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Eneste i landet

Mens 70 af landets 98 kommuner er klimakommuner, er Region Nordjylland stadig den eneste af de fem regioner, der er med. Og selv om det i 2015 haltede lidt med at opfylde målsætningen, så er der ingen planer i det nordjyske regionsråd om at mindske indsatsen.

Blandt regionens indsatsområder har været et lavere energiforbrug i bygninger, investeringer i nyt udstyr, der giver lavere energiforbrug, samt aktiviteter, der øger borgernes bevidsthed om klima og ressourcer.

Prisen uddeles i form af en vandrepokal, og i næste måned vil politikerne få forelagt en liste med kandidater til prisen.