Regioner med Sundhedsplatformen får økonomisk lussing

De to sjællandske regioner, der har indkøbt det nye it-system Sundhedsplatformen, får en regning, fordi sygehusene har leveret for få behandlinger i 2017.

Det skriver Politiken lørdag.

For Region Hovedstaden var tabet ventet, og det blev mindre end frygtet. I november sidste år regnede regionen med et tab på 730 millioner kroner, fordi hospitalerne ville udføre færre undersøgelser og behandlinger.

Regionen fik dog vendt udviklingen, så regningen kun blev på 284 millioner kroner.

For Region Sjælland var der tale om et direkte fald i aktiviteten fra 2016 til 2017 på 0,4 procent. Det udløser et tab på 156 millioner kroner til den sjællandske region.

De tre jysk-fynske regioner havde derimod alle en fremgang i aktiviteten i 2017 på mellem 1,9 og 2,6 procent. Både den midtjyske, den nordjyske og den syddanske region får dermed fuld udbetaling fra den statslige meraktivitetspulje.

Det viser den endelige opgørelse af hospitalernes aktivitet, som Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet, ifølge Politiken.

I 2016, som var det første år med Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden, leverede regionens hospitaler for første gang nogensinde ikke flere behandlinger end året før, men havde et lille fald i aktiviteten.

I november sidste år forudså hospitalerne og regionen, at dette ville fortsætte og forværres til en betydelig nedgang i 2017, hvor alle hospitalerne ville være koblet på Sundhedsplatformen.

Dengang regnede regionen med at miste 430 millioner kroner i tilskud fra staten og 300 millioner kroner, fordi man behandlede færre patienter fra andre regioner.

Men så galt gik det ikke. Hospitalerne fik vendt det til en fremgang på 1,1 procent, så regionen kun mistede 54 millioner kroner i statsligt tilskud. Tabet for at behandle færre patienter fra andre regioner blev også mindre end frygtet og endte på 230 millioner kroner, oplyser regionen.

