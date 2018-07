Regn af landsskuehæder over Stenild og Binderup

STENILD: På en mark øst for Stenild går i øjeblikket Danmarks bedste malkeko af racen sortbroget Holstein.

- Det er stort og næsten ikke til at tro på, at vi for første gang nogensinde på årets landsskue i Herning har fået en malkeko kåret som den bedste. Det er simpelthen perlen det her, erklærer gårdejer Oluf Bøgh i Stenild stolt.

- Ja tildeling af en Miss Holstein titel, så kan det ikke blive større for os, tilføjer sønnen Christian med overbevisning i stemmen.

Selv om det er flere dage siden at de er vendt hjem fra årets landsskue i Herning, hvor de deltog med fire sortbrogede malkekøer af racen Holstein, har begejstringen endnu ikke helt lagt sig over den flotte tildelte hæder.

- Vi har deltaget i landskuet i Herning siden 1992 kun afbrudt at en pause på fem år. I år fornemmede jeg hurtigt, at den hollandske dommer havde forelsket sig i koens fremtoning og dens type. Koens datter deltog også, men nåede trods tildeling af 24 point kun til mellemrunden, så lige som hos mennesker er der nogen der kan lide moderen og andre datteren, konstaterer Oluf Bøgh nøgternt med et smil.

Årets Miss Holstein på årets landskue er 5,5 år gammel og har indtil nu født fire kalve.

I fjor blev den også kåret som bedste Holstein malkeko på Hobro dyrskue, hvor Oluf Bøgh og familien også er trofaste deltagere år efter år.

- Så med den nye titel kommer den sammen med syv andre køer og en enkelt kvie med til årets dyrskue i Hobro. Hvordan det så vil gå her afhænger dog helt og holdent af dagsformen hos dyrene, erkender han.

Oluf Bøgh og hans familie var ikke alene om at repræsentere Stenild området og få tildelt hæder på årets landskue i Herning.

Genboen Andreas Vestergaard deltog også med nogle rødbrogede Holstein kvier, hvoraf en enkelt fik tildelt 24 og blev kåret som Danmarks bedste af sin race.

- Det var første gang jeg deltog i landskuet med mine egne dyr, da jeg kun har mine kvier og tyrekalve på hobbyplan. Men jeg har tidligere deltaget i landskuet med min svigerfar Anton Hammershøj her i Stenild og hans dyr, men at få tildelt 24 point for en kvie er noget helt specielt som debutant, forklarer Andreas Vestergaard.

I lighed med Oluf Bøgh tager han sin nykårede kvie på 20 måneder med til dyrskuet i Hobro lørdag 28. juli.

Årets guldko fra St. Binderup

14 kilometer nordvest for Stenild hos gårdejer Steen Skov på Lille Skovsgaard i St. Binderup er der også en malkeko, der har fået stor hæder på landsskuet i Herning, nemlig titlen som årets sortbrogede Holstein Guldko.

- Vi deltog for tredje gang i landskuet med fem køer og tre kvier, og guldkoen er 5,5 år gammel og har født fire kalve. Den vil også komme med på dyrskuet i Hobro senere her i juli, forklarer sønnen Kristian Skov.

Sammen med sin far og medhjælpere driver han Lille Skovsgaard, der har en besætning på over 500 dyr.

At blive kåret som årets guldko er en ekstra interessant konkurrence for de deltagende landmænd i Herning, fordi køerne her bedømmes ud fra et meget bredt grundlag, hvor koens eksteriør ikke er afgørende.

For ydelse, celletal, antal insemineringer og antal levende kalve samt økonomisk dækningsbidrag i forhold til ydelse og sundhed indgår også som afgørende kriterier i bedømmelsen.