Regnfulde Roskilde slutter med millionoverskud

ROSKILDE: I takt med at regnen faldt over dyrskuepladsen i Roskilde, raslede pengene ind i festivalkassen, der står tilbage med et tocifret millionoverskud.

Det er gået helt forrygende, lyder meldingen fra Roskilde Festivals talsperson, Christina Bilde.

- Vi har haft en fantastisk festival. Det har regnet, men det har vi heldigvis været forberedt på.

- Vi forventer at have et overskud, som vi kan give videre på nogenlunde samme niveau som sidste år, hvor vi donerede 17 millioner til velgørende formål, siger hun.

Beløbet er ikke helt urokkeligt, påpeger Bilde. Men forventningen bygger blandt andet på, at festivalen ligesom sidste år havde solgt samtlige armbånd til hele ugen og endagsbilletter til alle festivalens fire musikdage.

- Vi har haft en festival, der har været udsolgt. Så ved vi, at vi har et godt udgangspunkt, siger hun.

Men noget af det, der kan trække overskuddet i en anden retning er regnvejret. Den store mængde vand ramte især fredag og forvandlede festivalpladsen til en mudderpøl.

Udgifter til flis

Der er blandt andet ekstra udgifter ved at smide flis på pladsen, og med mudder bliver oprydningen sværere, lyder vurderingen.

Blandt særlige initiativer ved dette års festival peger Christina Bilde særligt på en ting, der har fungeret.

Som et nyt projekt har festivalen oprettet en scene, hvor syv forskellige hold fra den danske musikbranche fik lov til at fastsætte programmet.

Scenen lå på festivalens østlige campingområde og åbnede allerede for musikken i de såkaldte opvarmningsdage, inden selve musikprogrammet startede.

- Det er altid noget, som folk lige skal finde og opdage, men det har virket rigtig godt og skabt en sammenhæng på pladsen, siger hun.

Roskilde Festival er en non-profit organisation, og overskuddet går blandt andet til velgørende formål som børn og unge og humanitært arbejde.

