Regnvåd vinter: Nogle vandskader kan forebygges gratis

Det har regnet rekordmeget i dette vinterhalvår - og det har givet markant flere vandskader, viser tal fra forsikringsselskabet Topdanmark.

Men der er faktisk en række lavpraktiske ting, du selv kan gøre for at forebygge vandskader som følge af regn.

Eksempelvis kan du læne dig op ad de tre v'er, siger Morten Mathiasen, der er bygningsingeniør, byggesagkyndig og syn- og skønsmand hos byggesagkyndig.nu.

- De tre v'er står for "vis vand væk". Og det betyder helt enkelt, at man altid sørger for, at regnvandet løber væk fra - og ikke hen imod - huset, siger han.

Et hus kan nemlig sagtens holde til moderate mængder vand. Men det er ikke godt for hverken kælder, fundament eller ydervægge, hvis det står fugtigt over længere tid.

Så sørg for at rense tagrender for snavs, blade og andet nedfald.

Det samme gælder afløb, sandfang og riste, tilføjer Ulrik Hindsberger, der er centerchef ved Rørcentret under Teknologisk Institut.

- Hvis alle brugte en time på at rense sandfang, afløb og tagrender, kunne man undgå en del vand- og fugtskader. Hvis de derimod stopper til, er der større risiko for, at vandet siver ind i eksempelvis kælderens ydervæg, siger han.

FAKTA: Grundvandet står højest om vinteren - Januar, februar og marts er de måneder, hvor grundvandsspejlet typisk står højest. Byggeri skal både tage højde for grund- og regnvand, så det ikke samler sig om fundamentet. - Hvis du overvejer at bygge nyt til foråret - eksempelvis udestue, carport eller ny terrasse - kan du bruge vinteren som anledning til at tjekke, om byggeriet kommer i konflikt med grundvandsspejlet. - Hvis man som husejer har gentagne problemer med grundvand eller oversvømmelser, kræver det professionel hjælp. Man kan både installere afløbssystemer og dræn. Kilder: bygningsingeniør Morten Mathiasen, centerchef Ulrik Hindsberger fra Rørcentret ved Teknologisk Institut. /ritzau fokus/ VIS MERE

Kast også et blik på brønden, hvis du har sådan en. For ældre brønde bliver typisk mere utætte med alderen - og vi glemmer at rense dem, siger Morten Mathiasen.

- Derfor ser vi jævnligt, at der står vand i det hjørne af kælderen, hvor brønden er placeret. For hvis brønden er delvist stoppet, vil noget af regnvandet i stedet sive ud gennem brøndens samlinger, siger han.

Så rens brønden jævnligt. Det gøres med en såkaldt brøndskovl eller kloakrenser - og det må man gerne gøre selv.

Helt lavpraktisk kan du også sørge for at stille tingene i kælderen op i højden.

For det er sjældent, at vandet i en oversvømmet kælder når op i terrænhøjde, siger Ulrik Hindsberger.

- I de fleste kældre er de første 20-50 centimeter nede ved gulvet normalvis i den største farezone. Så man skaber alt andet lige større sikkerhed for tingene, hvis man placerer dem mindst en halv meter oppe på en stålreol, siger han.

Hvis I bor et udsat sted, bør I også kaste et blik på afløbene inde i huset.

Enten kan I få installeret et højvandslukke, som forhindrer vandet i at stige op ad afløbet. Eller også kan I overveje, om I overhovedet har brug for afløb i kælderen.

- Hvis man har ikke har badeværelse i kælderen, er det ikke sikkert, at man har brug for at have et gulvafløb. Og det er typisk lettere og billigere at få lukket et gulvafløb end at få installeret et højvandslukke, siger Ulrik Hindsberger.

/ritzau fokus/